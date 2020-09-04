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Ревизор.ру
Ревизор.ру

Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

В ближайшие месяцы курс рубля может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Такой прогноз дали сегодня, 4 сентября, "Известиям" финансовые аналитики с оговоркой, что для этого нужно благоприятное стечение многих факторов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
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Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33
Lenta.ru

Аналитики предсказали курс рубля к концу 2020 года

Lenta.ruвчера в 00:02
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12

Lockheed Martin занялась созданием ячеистой спутниковой сети

Американская компания Lockheed Martin приступила к разработке спутниковых аппаратов, которые в перспективе могут быть использованы для развертывания спутниковой сети обмена данными, в которой будет применена ячеистая топология.
N+1вчера в 09:05
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Трамп заявил о доверии к выводам Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела.
РБК18:45
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NVIDIA представила набор инструментов для глубоких тестов игровых видеокарт

Компания NVIDIA представила аппаратно-программный комплекс Reviewer Toolkit for Graphics Performance, позволяющий проводить мониторинг производительности в играх, численно оценивать задержки вывода изображения (input lag), а также измерять энергопотребление графических карт.
3DNews17:49

Симптомы опухоли, которые нельзя игнорировать, назвал онколог Осминин

Хирург-онколог из клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета Сергей Осминин назвал главные сигналы человеческого организма, которые могут указывать на наличие опухоли.
SMINEWS3 сентября в 02:56
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