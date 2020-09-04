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Ревизор.ру
Ревизор.ру

Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

В ближайшие месяцы курс рубля может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Такой прогноз дали сегодня, 4 сентября, "Известиям" финансовые аналитики с оговоркой, что для этого нужно благоприятное стечение многих факторов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
Подробнее о событии
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
Комсомольская правда

Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Комсомольская правдавчера в 12:21
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
Известия

Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33

В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»

В случае приостановки строительства «Северного потока — 2» отдельные европейские компании могут потерять миллиарды евро, считает глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
В ФРГ оценили последствия в случае отказа от «Северного потока — 2»
RT на русском02:27
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Вышла Marvel’s Avengers

Экшен-приключение о «Мстителях» уже вышло на PS4 и Xbox One, в Steam игра будет доступна через несколько часов.
Вышла Marvel’s Avengers
Cyber.sports.ruвчера в 05:14
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Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
Lenta.ru07:06
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МИД РФ назвал Запад и НАТО причастными к производству «Новичка»

В комментарии департамента информации и печати МИД РФ говорится, что на протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО".
Интерфакс08:32
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Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Российская газета06:30

Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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