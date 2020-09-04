Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года
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В ближайшие месяцы курс рубля может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Такой прогноз дали сегодня, 4 сентября, "Известиям" финансовые аналитики с оговоркой, что для этого нужно благоприятное стечение многих факторов.В источнике
С чего всё началось
Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года
При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
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