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Ревизор.ру
Ревизор.ру

Российские аналитики предсказали укрепление курса рубля к концу года

В ближайшие месяцы курс рубля может укрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Такой прогноз дали сегодня, 4 сентября, "Известиям" финансовые аналитики с оговоркой, что для этого нужно благоприятное стечение многих факторов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в тумане: сколько будет стоить нацвалюта к концу года

При благоприятном сценарии на ближайшие 3–4 месяца курс национальной валюты способен укрепиться до 70 руб./$ и 84 руб./€, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики.
Известия3 сентября в 13:06
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Телеканал 360°

Эксперты спрогнозировали курс доллара на конец года

Телеканал 360°вчера в 17:59
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Эксперт объяснил, до какой отметки может падать рубль

Комсомольская правдавчера в 12:21
RT на русском

Экономист дал прогноз по курсу рубля

RT на русскомвчера в 11:38
РИА Новости

Аналитики предсказали курс рубля к концу года

РИА Новостивчера в 02:12
Газета.Ru

Эксперты спрогнозировали курс рубля до конца 2020 года

Газета.Ruвчера в 13:27
Ридус

Аналитики предсказали, что будет с рублем к концу 2020 года

Ридус3 сентября в 15:49
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Эксперты предсказали стоимость национальной валюты к концу 2020 года

Известия3 сентября в 14:33

Мутко вспомнил о разговоре с Путиным из-за поражений сборной России по футболу

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший министр спорта Виталий Мутко в интервью телеканалу «Матч ТВ» вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным из-за поражений национальной команды по футболу.
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РБК01:44
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