Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские аптеки взялись за цены на лекарства

В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке. В результате надбавка выросла до 24,6 процента.
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с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Финмаркет22 февраля в 09:24

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Наценки аптек выросли впервые за четыре года

Москва 2421 февраля в 03:14

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

ТАСС21 февраля в 09:39

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Южной Корее возросло до семи

Семь человек скончались из-за коронавируса нового типа в Южной Корее, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.
Газета.Ru вчера в 21:04
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Космос

Камеры NASA зафиксировали НЛО, преследующее МКС

ПолитРоссия 22 февраля в 13:23
Наука

Выявлено раннее скрещивание древних человеческих популяций

Новое исследование задокументировало самое раннее известное событие скрещивания между древними человеческими популяциями - группа, известная как «суперархайика» в Евразии, скрещенная с предком неандертальцев-денисовцев около 700 тысяч лет назад.
ГЛАС.RU 21 февраля в 02:47
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия вчера в 22:35
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова (А. Першин) собрал в прокате боле 1 млрд рублей, сообщается 24 февраля в Единой автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) на сайте Фонда кино.
Известия 00:46
Наука

Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть

В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Mockva.ru 20 февраля в 19:58
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Армия и оружие

В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие

Аргументы и Факты 21 февраля в 08:54
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

РИА Новости вчера в 19:21
Армия и оружие

Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса

Украинские оккупационные войска за прошедшие сутки четыре раза открывали огонь по районам Луганской и Донецкой народных республик.
Новостной фронт 22 февраля в 03:10
Армия и оружие

Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

РИА Новости вчера в 18:24
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Общество

На Украине заявили о снижении пенсий

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (10 500 рублей – прим. ред.), а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения", – приводит РИА Новости ее слова.
Москва 24 22 февраля в 00:51
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Политика

Трампу посоветовали уволить посла США в России

Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 00:35
Гаджеты

Игровой смартфон с огромной АКБ выпустит «Xiaomi»

ГЛАС.RU 21 февраля в 12:51
Происшествия

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости 22 февраля в 12:04
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Газета.Ru 01:33
Наука

Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться

ToDay News Ufa 21 февраля в 15:14
Общество

1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая

Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Московский Комсомолец 22 февраля в 22:49
Биатлон

На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии

Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Российская газета вчера в 16:56
Общество

Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты

Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
ToDay News Ufa вчера в 12:13
Происшествия

Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине

«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
REGNUM вчера в 13:48
Гаджеты

Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro

Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Актуальные Новости вчера в 04:08
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости вчера в 22:36
Энергетика

Moody’s предупредило о повышенном риске дефолта нефтегазодобывающих компаний в Северной Америке

"На североамериканские нефте- и газодобывающие компании со спекулятивным рейтингом приходится более 62% задолженности отрасли, срок погашения которой наступает в 2020-2024 годах, пик погашения их долговых обязательств придется на 2022 год", - отметил аналитик Moody's Саджидад Алам.
Финмаркет 21 февраля в 09:59
Общество

Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

Японский автомобильный концерт Toyota возобновил работу всех своих четырех заводов в Китае после того, как она была приостановлена из-за вспышки коронавируса.
РБК 01:47
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