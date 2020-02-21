Экономика
Lenta.ruРоссийские аптеки взялись за цены на лекарства
В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке. В результате надбавка выросла до 24,6 процента.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известия20 февраля в 16:01
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Число жертв коронавируса в Южной Корее возросло до семи
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В ДНР заявили, что силовики более 80 раз за неделю нарушили перемирие
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Каратели четыре раза обстреляли республики Донбасса
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Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии
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Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
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"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (10 500 рублей – прим. ред.), а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения", – приводит РИА Новости ее слова.
Армия и оружие
В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»
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Трампу посоветовали уволить посла США в России
Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
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Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой
Футбол
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Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
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Оболочка PVAT помогает сосудам сокращаться и расслабляться
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Биатлон
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии
Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
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Диетологи рассказали, какие продукты нельзя употреблять вечером, потому что они мешают нормально отдыхать.
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Двое полицейских пострадали в массовой драке на Украине
«Двое патрульных полицейских (во время пресечения правонарушения) получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.
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Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
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"На североамериканские нефте- и газодобывающие компании со спекулятивным рейтингом приходится более 62% задолженности отрасли, срок погашения которой наступает в 2020-2024 годах, пик погашения их долговых обязательств придется на 2022 год", - отметил аналитик Moody's Саджидад Алам.
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Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае
Японский автомобильный концерт Toyota возобновил работу всех своих четырех заводов в Китае после того, как она была приостановлена из-за вспышки коронавируса.