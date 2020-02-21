Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские аптеки взялись за цены на лекарства

В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке. В результате надбавка выросла до 24,6 процента.
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с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

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Наценки на лекарства за год увеличились на четверть

URA.Ru20 февраля в 17:38

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07

Наценки на лекарста выросли впервые с 2016 года

Телеканал 360°20 февраля в 19:26

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Эксперты: объем фармацевтического рынка России в 2019 году вырос на 10,4%

ТАСС21 февраля в 09:39

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40
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Хоккей

Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»

Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах

Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
ИА Новороссия 21 февраля в 15:32
Происшествия

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Футбол

Жоау Мариу раскритиковал «Интер»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу раскритиковал «Интер», которому до сих пор принадлежат его права.
Евро-футбол.ру вчера в 14:19
Авто

Американцы представили «гиперкар 21-го века»

Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
AutoNews 21 февраля в 05:38
Политика

В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»

В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Ореанда-Новости вчера в 14:38
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 21 февраля в 11:07
Политика

Сандер допустил военные действия против Китая

Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
REGNUM вчера в 15:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости вчера в 12:59
Музыка

BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом

Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
ИА InterMedia 22 февраля в 00:54
Авто

Peugeot представил новый пикап Landtrek

Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek, который в конце текущего года появится в продаже в Латинской Америке и странах Тропической Африки.
Автостат 21 февраля в 02:13
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Политика

США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины

Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.
RT на русском вчера в 22:30
Политика

Трамп пожелал примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
RT на русском вчера в 11:30
Наука

Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити

Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Planet Today 21 февраля в 16:37
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
РИА Новости вчера в 14:30
Космос

Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов

Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Актуальные Новости 21 февраля в 10:13
Здоровье

Organic Welcome советует употреблять два банана в день

Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Актуальные Новости вчера в 06:50
Авто

Nissan останавливает свои заводы

В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым встанет завод в Японии, потом – в Малайзии.
Амур.инфо вчера в 05:57
Армия и оружие

Источник: контракт на первые два вертолетоносца РФ подпишут до конца апреля

Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля.
ТАСС 00:03
Происшествия

Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии

Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
ТАСС вчера в 05:27
Общество

В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу

РИА Новости вчера в 19:21
Общество

Аномально теплую зиму в России объяснили

Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.
Lenta.ru вчера в 19:08
Здоровье

Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ

Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
РЕН ТВ 21 февраля в 07:57
Космос

Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей

Ученые не исключают, что в скором будущем звезда взорвется. Это космические событие может сильно изменить облик Земли.
Город24 21 февраля в 01:00
Биатлон

На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии

Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Российская газета вчера в 16:56
Здоровье

Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую

Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Мой Брянск вчера в 06:57
Музыка

Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»

За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Южный Федеральный 22 февраля в 21:20
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
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