Экономика
Lenta.ruРоссийские аптеки взялись за цены на лекарства
В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке. В результате надбавка выросла до 24,6 процента.
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с чего всё началось
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».Известия20 февраля в 16:01
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Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил в понедельник на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
Политика
Зеленский пообещал наказать виновных в беспорядках в Новых Санжарах
Президент Украины Зеленский в обращении к населению по поводу беспорядков в Новых Санжарах пообещал найти и наказать организаторов и подстрекателей против размещения украинских и иностранных граждан на карантин в санаторий на Полтавщине.
Происшествия
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
Футбол
Жоау Мариу раскритиковал «Интер»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу раскритиковал «Интер», которому до сих пор принадлежат его права.
Авто
Американцы представили «гиперкар 21-го века»
Молодая американская компания Czinger представила свою первую модель — гиперкар 21С, название которого образовано от 21 Century («21-й век»).
Политика
В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»
В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Наука
Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции
Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
Политика
Сандер допустил военные действия против Китая
Сенатор США Берни Сандерс заявил о необходимости оказать военную помощь Тайваню в случае вторжения со стороны Китая, об этом 24 февраля сообщает CBS.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности
Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
Музыка
BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом
Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
Авто
Peugeot представил новый пикап Landtrek
Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek, который в конце текущего года появится в продаже в Латинской Америке и странах Тропической Африки.
Культура
Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»
Политика
США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.
Политика
Трамп пожелал примирения России и Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Россия и Украина помирились.
Наука
Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити
Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Политика
Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США
Российская система предупреждения о ракетном нападении имеет преимущество перед американской, заявил главный конструктор СПРН, гендиректор МАК "Вымпел" Сергей Боев.
Космос
Астрономы открыли гигантскую планету с длительностью года 18 часов
Британские астрономы в созвездии Зайца обнаружили уникальную планету. На ней длительность одного года составляет всего 18 часов.
Здоровье
Organic Welcome советует употреблять два банана в день
Эксперты портала Organic Welcome рассказали, что произойдёт с организмом, если употреблять два банана в день.
Авто
Nissan останавливает свои заводы
В Nissan отметили, что первые сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым встанет завод в Японии, потом – в Малайзии.
Армия и оружие
Источник: контракт на первые два вертолетоносца РФ подпишут до конца апреля
Министерство обороны РФ планирует подписать контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) до конца апреля.
Происшествия
Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии
Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
Общество
В Госдуме предостерегли россиян от переедания блинов на Масленицу
Общество
Аномально теплую зиму в России объяснили
Ранее научный директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России этой зимой мощным потоком тепла с Атлантики, уходом сибирского антициклона в Китай и полярным вихрем.
Здоровье
Минздрав не выявил нарушения этики врачом, не принявшим пациента с ВИЧ
Минздрав РФ Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что внутренняя проверка не выявила нарушения этики и разглашения врачом в поселке Ныроб диагноза пациента с ВИЧ-статусом.
Космос
Сверхгигант Бетельгейзе готовится к взрыву: что будет с Землей
Ученые не исключают, что в скором будущем звезда взорвется. Это космические событие может сильно изменить облик Земли.
Биатлон
На биатлониста Логинова заведено уголовное дело в Италии
Глава союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в Италии возбуждено уголовное дело против Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Здоровье
Эвакуированной на Украину из Китая иностранке вызвали скорую
Накануне скорую помощь вызвали иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, сообщает РИА Новости по заявлению замминистра здравоохранения Виктора Ляшко.
Музыка
Определен представитель Украины на «Евровидении-2020»
За право представить свою страну на главном музыкальном конкурсе боролись Go-A, певицы КRUТЬ, Jerry Hail, артисты David Axelrod, Khayat и группа Tvorchi.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.