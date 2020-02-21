Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские аптеки взялись за цены на лекарства

В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке. В результате надбавка выросла до 24,6 процента.
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с чего всё началось

Таблетка рубль бережет: наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%. Увеличение произошло впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия20 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Финмаркет22 февраля в 09:24

Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России

RT на русском20 февраля в 17:08

Российские аптеки взялись за цены на лекарства

Lenta.ru21 февраля в 02:07

«Известия»: наценки на лекарства в российских аптеках выросли до 24,6% в 2019 году

ТАСС20 февраля в 22:45

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

ТК Звезда20 февраля в 19:17

Наценки аптек выросли впервые за четыре года

Москва 2421 февраля в 03:14

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

Известия20 февраля в 17:40
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Музыка

10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»

АиФ Новосибирск 22 февраля в 03:09
Экономика

Гончарук назвал риски для Украины без контракта по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что если бы Киеву не удалось заключить контракт на транзит российского газа, стоимость энергетических ресурсов в стране выросла бы в три или четыре раза.
RT на русском 21 февраля в 11:55
Хоккей

Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину

Благодаря Овечкину, с которым Ковальчук, кстати, находится в очень теплых отношениях, а также Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову с Ильей Самсоновым 36-летнему россиянину будет максимально комфортно.
Газета.Ru 01:33
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Происшествия

При землетрясении на границе Турции и Ирана погибли семь человек

В результате землетрясения на границе Турции и Ирана погибли семь человек.
BFM.ru вчера в 03:04
Армия и оружие

Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

РИА Новости вчера в 18:24
Единоборства

Боец ММА Харитонов отправил в нокаут Родригеса

Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов одержал уверенную победу над представителем Бразилии Фернандо Родригесом.
Газета.Ru вчера в 16:42
Политика

Большинство американцев назвали Трампа победителем предстоящих выборов

65% американских избирателей считают, что действующему президенту США Дональду Трампу "определенно" или "вероятно" удастся переизбраться на второй срок, хотя не все они намерены голосовать за него.
Интерфакс вчера в 20:53
Здоровье

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 23 февраля

За пределами материкового Китая в 28 странах по всему миру (за сутки первые случаи коронавируса были выявлены в Ливане и Израиле) зафиксированы 1402 подтвержденных случая заражения (11 случаев летального исхода).
РБК вчера в 04:03
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости вчера в 12:59
Кино

Режиссер «Сватов» подтвердил слухи о закрытии сериала

iReactor вчера в 23:31
Общество

Все заводы Toyota в Китае возобновили работу

Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
News.ru 00:38
Общество

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета вчера в 07:50
Наука

Учёные из Гонконга разработали высокоэффективный водный генератор электроэнергии

Группа учёных из Гонконга разработала высокоэффективный электрогенератор, способный зажечь сто светодиодных лампочек от одной капли воды.
RT на русском вчера в 10:08
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Политика

Пушков ответил на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совфеда Алексей Пушков раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о "примирении" между Россией и Украиной.
РИА Новости вчера в 17:36
Космос

Получены данные, меняющие историю формирования Земли

Российская газета 21 февраля в 06:31
Происшествия

Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
Энергетика

Moody’s предупредило о повышенном риске дефолта нефтегазодобывающих компаний в Северной Америке

"На североамериканские нефте- и газодобывающие компании со спекулятивным рейтингом приходится более 62% задолженности отрасли, срок погашения которой наступает в 2020-2024 годах, пик погашения их долговых обязательств придется на 2022 год", - отметил аналитик Moody's Саджидад Алам.
Финмаркет 21 февраля в 09:59
Игры

В интернет утекли скриншоты ремейка Resident Evil 3

Судя по всему, недавно издатель и разработчик игры Capcom приглашал журналистов для предварительного показа Resident Evil 3. Материалы по игре должны были появиться не раньше, чем 25 февраля.
Ferra вчера в 06:32
Политика

Партия Зеленского обещает пересмотреть закон об украинском языке

Закон о государственном языке разделяет граждан страны и должен быть пересмотрен, считает глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Красная весна вчера в 09:12
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил, что россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь теплой зимы.
Страна Советов on-line вчера в 05:18
Наука

Добавление меди в топливо позволит в пять раз увеличить скорость ракет

Naked Science 21 февраля в 04:20
Экономика

Банки начнут обмениваться данными о подозрительных переводах в СБП

Риск-балл может зависеть, например, от данных об отправителе и получателе средств, об особенностях формирования самого платежа, перечислил Сычев: «Благодаря этой информации банк получателя платежа будет знать о том, как воспринимать транзакцию с точки зрения фрода (мошенничества)».
РБК 21 февраля в 02:01
Спорт

Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9150

РЕН ТВ вчера в 15:12
Авто

Anglo American построит крупнейший автомобиль на водородном топливе

Базирующаяся в Лондоне компания Anglo American ведёт разработку карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим автомобилем на водородном топливе в мире.
REGNUM 01:33
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru вчера в 13:20
Авто

Редкий полноприводный ВАЗ-21099 продают по скромной цене

В Магнитогорске Челябинской области выставили на продажу полноприводную версию седана ВАЗ-21099 «Виктория» 1997 года выпуска.
Автоновости дня вчера в 23:54
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