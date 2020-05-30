Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruРоссийские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
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с чего всё началось

Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ

Напомним, что выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, были обещаны Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к нации 15 апреля. Григорий Лепс Ответ ФНС: Отказ.
Собеседник28 мая в 09:28

Подробнее о событии

Названы российские артисты обратившиеся за МРОТ

Bimru.ru00:31

СМИ: звезды российского шоу-бизнеса запросили помощь в виде выплат в размере МРОТ

Газета.Ruвчера в 21:39

Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ

Телепрограммавчера в 00:59

Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды обратились в ФНС за получением МРОТ

Дни24вчера в 02:56

Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ

Рамблервчера в 02:11

Иосифу Пригожину отказали в пособии по безработице

Paparazzi.ruвчера в 07:28

Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ

Собеседник28 мая в 09:28
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Авто

Skoda Superb и Volkswagen Passat не прошли «лосиный тест»

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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая

Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
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Вышла улучшенная версия смартфона Samsung Galaxy A51

Anonsens 02:05
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Спорт

«Не понял, чего хочет Черноусов после перехода под флаг Швейцарии». Дарио Колонья — о натурализации россиянина

Знаменитый швейцарский лыжник Дарио Колонья в интервью «СЭ» прокомментировал заявку на спортивное гражданство Швейцарии, которую подал российский лыжник Илья Черноусов.
Спорт-Экспресс 02:45
Общество

В Омской области заболеваемость коронавирусом вновь пошла на рост

В регионе зарегистрировано 49 новых случаев инфекции. Таким образом, заболеваемость вновь пошла на рост.
РИА СуперОмск 01:47
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Наука

Препарат от малярии может быть эффективен при раке мозга

Goroday.ru 28 мая в 03:37
Политика

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель пока что не согласна на очное участие в саммите G7, которое предложил президент США Дональд Трамп.
Вечерняя Москва вчера в 20:29
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета вчера в 03:15
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Здоровье

Лечение коронавируса на дому стоит более 26,6 тыс. рублей

Согласно базовому тарифу, который с апреля увеличился на 10%, Лечение одного ковидного больного на дому стоит 26 656 рублей для взрослого и 22 138 рублей для ребенка.
Kursk.com вчера в 10:04
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Экономика

Клиенты пожаловались на трудности с закрытием счетов в «Рокетбанке»

Клиенты виртуального «Рокетбанка» (сервиса по выпуску и обслуживанию банковских карт для населения) сообщили о проблемах с закрытием счетов и выводом денег.
РБК 02:00
Общество

Правительство выделит 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов

Правительство России выделит почти 11 миллиардов рублей на поддержку аэропортов, это средства для выплаты зарплат сотрудникам и уплату страховых взносов, руководство компаний не сможет использовать их на премии для себя, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество

Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса

Ни на одном из этапов лечения от коронавируса не следует заниматься самолечением, заявил профессор РАН Кирилл Зыков в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 22:45
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru 28 мая в 16:57
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Транспорт

В Петербурге возобновят действие льготных проездных

С 1 июня в Петербурге возобновят действие льготных проездных билетов.
Город+ 28 мая в 11:45
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Общество

В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру вчера в 05:43
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Здоровье

В Алтайском крае стало на 71 случай коронавируса больше

На 30 мая в Алтайском крае подтверждено 71 новый случай инфицирования коронавирусом и зафиксирована одна смерть пациента с COVID-19.
ПолитСиб.Ру 01:45
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Происшествия

В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое

«29 мая в 19:56 в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибли два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.
RT на русском 02:19
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Политика

Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ

Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM вчера в 05:33
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Армия и оружие

Госдеп США обвинил Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Ранее США обвинили Россию в переброске военной авиации для поддержки наемников, сражающихся на стороне мятежного маршала Халифы Хафтара.
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Футбол

Александр Головин: «Впервые за 6 лет праздную день рождения дома»

Помню, в один день рождения играл за Калтан.
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Актер сериала «Физрук» рассказал об обвинении в двойном убийстве

Российский актер Владимир Сычев в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал об аресте за двойное убийство.
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Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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Футбол

«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
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Космос

Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю

О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ вчера в 10:11
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Культура

«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
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Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews вчера в 13:14
Происшествия

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

РИА Новости 01:39
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Политика

В США рассекретили разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

В США рассекретили запись переговоров бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна с бывшим послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком в 2016 году.
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