Шоу-бизнес
Lenta.ruРоссийские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
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с чего всё началось
Напомним, что выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, были обещаны Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к нации 15 апреля. Григорий Лепс Ответ ФНС: Отказ.Собеседник28 мая в 09:28
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Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ
Собеседник28 мая в 09:28
Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ
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СМИ: звезды российского шоу-бизнеса запросили помощь в виде выплат в размере МРОТ
Газета.Ruвчера в 21:39
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Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
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Футбол
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Общество
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Известия 05:05
Политика
«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%
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3DNews 28 мая в 16:22
Шоу-бизнес
Влада Соколовского уличили в романе с финалисткой кастинга в Serebro
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Здоровье
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Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах.
Деловая газета. Юг 28 мая в 03:58
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На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко
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Асылыкуль 03:07
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Гаджеты
Apple начала продавать восстановленные iPhone XR
Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Политика
Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США
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В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
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Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
Общество
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
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Авто
Автобренд Datsun уходит из России
Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
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Здоровье
Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится
Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Кино
У фильма «Соник в кино» появится сиквел
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Inc-news.ru вчера в 06:55
Общество
В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19
Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
Игры
Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
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Общество
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37