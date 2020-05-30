Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruРоссийские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
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с чего всё началось

Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ

Напомним, что выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, были обещаны Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к нации 15 апреля. Григорий Лепс Ответ ФНС: Отказ.
Собеседник28 мая в 09:28

Подробнее о событии

Звезды шоу-бизнеса подали заявление на госпомощь. Получат не все

Рамблер04:53

Названы российские артисты обратившиеся за МРОТ

Bimru.ru00:31

Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ

Собеседник28 мая в 09:28

Иосифу Пригожину отказали в пособии по безработице

Paparazzi.ruвчера в 07:28

Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды обратились в ФНС за получением МРОТ

Дни24вчера в 02:56

Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ

Телепрограммавчера в 00:59

СМИ: звезды российского шоу-бизнеса запросили помощь в виде выплат в размере МРОТ

Газета.Ruвчера в 21:39
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Футбол

Матч чемпионата Украины отменён из-за коронавируса в одной из команд

Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Мариуполем» не состоится, об этом рапортует пресс-служба чемпионата.
Евро-футбол.ру 05:35
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Политика

«Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25%

Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
Дождь вчера в 18:02
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Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews 28 мая в 16:22
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Шоу-бизнес

Влада Соколовского уличили в романе с финалисткой кастинга в Serebro

Известно, что екатеринбурженка Ангелина Суркова в 2018 году вошла в топ-15 исполнительниц, которые претендовали на роль солистки группы Serebro.
WMJ.ru 28 мая в 16:43
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Здоровье

На Кубани выявили 76 новых случаев коронавируса

Всего в России за последние сутки был подтвержден 8371 случай новой коронавирусной инфекции, заболевших выявили в 85 регионах.
Деловая газета. Юг 28 мая в 03:58
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Общество

На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко

Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии.
Асылыкуль 03:07
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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Гаджеты

Apple начала продавать восстановленные iPhone XR

Покупая восстановленный iPhone непосредственно у Apple, пользователи получат аппарат с новым аккумулятором и новым корпусом.
MobiDevices вчера в 09:05
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Политика

Sohu: Япония осмелела, потому что в спор за Курилы вступили США

Политическая Экспертиза 28 мая в 09:29
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Здоровье

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

Коммерсантъ 03:06
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Происшествия

В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки

REGNUM 28 мая в 07:06
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Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Общество

Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 6-8 июня в Москве

Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет 6-8 июня в Москве.
Российская газета 04:07
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Авто

Автобренд Datsun уходит из России

Компания Nissan объявила об уходе бренда Datsun с российского рынка.
Автоновости дня 28 мая в 05:01
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Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 28 мая в 13:34
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Здоровье

Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится

Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Кино

У фильма «Соник в кино» появится сиквел

Paramount Pictures и Sega Sammy подтвердили, что приступили к разработке сиквела динамичной семейной комедии, пишет Variety.
Inc-news.ru вчера в 06:55
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Общество

В Калининградской области рассказали о новых случаях COVID-19

Среди пациентов, у которых был выявлен коронавирус за последние сутки в Калининградской области, четверо детей до 14 лет и двое подростков, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 04:36
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Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Татьяна Навка опубликовала видео своего мужа – на нем видно, что кроме традиционных усов, по которым можно стопроцентно узнать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у него появилась борода.
Вести.Ru вчера в 15:22
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Игры

Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3

Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru вчера в 15:59
Общество

Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице

Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:37
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Российский эстрадный и оперный певец. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдовы. Народный артист РФ. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Многократный обладатель премии «Золотой граммофон», Лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».
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