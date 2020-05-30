Шоу-бизнес

Lenta.ruLenta.ruРоссийские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
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с чего всё началось

Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ

Напомним, что выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, были обещаны Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к нации 15 апреля. Григорий Лепс Ответ ФНС: Отказ.
Собеседник28 мая в 09:28

Подробнее о событии

Названы российские артисты обратившиеся за МРОТ

Bimru.ru00:31

СМИ: звезды российского шоу-бизнеса запросили помощь в виде выплат в размере МРОТ

Газета.Ruвчера в 21:39

Иосифу Пригожину отказали в пособии по безработице

Paparazzi.ruвчера в 07:28

Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды обратились в ФНС за получением МРОТ

Дни24вчера в 02:56

Звезды шоу-бизнеса запросили госпомощь в виде МРОТ

Рамблервчера в 02:11

Лепс, Эмин, Пригожин, Агутин и другие звезды эстрады обратились в ФНС за получением МРОТ

Телепрограммавчера в 00:59

Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ

Собеседник28 мая в 09:28
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Коммерсантъ вчера в 09:20
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Происшествия

Нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Появилось видео с камер видеонаблюдения, где зафиксирован момент нападения вооруженных преступников на инкассаторов в Красноярске.
Российская газета 03:28
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
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Общество

В России за сутки выявлено 8952 новых случаев COVID-19

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ФедералПресс 03:59
Политика

Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась ехать в Вашингтон на саммит G7 в июне, сообщает ТАСС.
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Политика

Путин объявил 24 июня выходным днем

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BFM.ru вчера в 13:26
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Политика

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая

Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек.
РБК 02:36
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 12:33
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Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Гаврилова хорошо поладила с детьми мужа от Лейлы Алиевой. Сыновья и приемная дочь артиста живут в Баку.
StarHit.ru вчера в 11:00
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Происшествия

Звезду «Физрука» Владимира Сычева обвиняли в двойном убийстве

В «Физруке» и «Бумере» Сычев сыграл отъявленных бандитов.
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
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Кино

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Происшествия

Беспорядки прошли в городах США после смерти афроамериканца Флойда

Акции протеста, вызванные смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, переросли в беспорядки во многих городах США.
RT на русском вчера в 22:46
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Футбол

Чемпионат Узбекистана по футболу возобновится без зрителей 5 июня

Матчи чемпионата Узбекистана по футболу возобновятся с 5 июня, решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
Фергана 03:39
Общество

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Крыму

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Крыму за минувшие сутки.
Krym.News 28 мая в 03:14
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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В NASA предсказали Земле значительное увеличение количества осадков

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Актуальные Новости вчера в 13:01
Общество

В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса

РИА Новости вчера в 18:57
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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета вчера в 09:18
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Происшествия

В реке в Псковской области обнаружили тело второй пропавшей девочки

RT на русском вчера в 09:16
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Финансы

Эксперт объяснил рост спроса на наличную валюту

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов объяснил агентству «Прайм» рост спроса на наличную валюту.
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Армия и оружие

В Китае рассказали о новой модульной российской подлодке

Китайское издание «Гуамин жибао» сообщило о новом российском корабле, который сможет стать ударной подлодкой из стратегического подводного крейсера.
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Спорт

ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова

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Спорт-Экспресс 03:07
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Политика

Экс-канцлер Германии призвал к пересмотру санкций в условиях пандемии

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) считает введение и сохранение санкций в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем.
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Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%.
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Общество

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Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.
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