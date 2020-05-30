Напомним, что выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, были обещаны Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к нации 15 апреля. Григорий Лепс Ответ ФНС: Отказ.

с чего всё началось

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.

Космос Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе. 683

Общество В России за сутки выявлено 8952 новых случаев COVID-19 Всего в мире зафиксировано 5931963 новых случая заражения COVID-19. Выздоровели от болезни почти два с половиной миллиона человек.

Политика Путин объявил 24 июня выходным днем Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ. 3K

Политика Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 мая Выздоровели с начала эпидемии 159,2 тыс. человек. В Москве 29 мая умерло рекордное количество зараженных коронавирусом — 78 человек. 23

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 118

Политика Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции. 10

Футбол Чемпионат Узбекистана по футболу возобновится без зрителей 5 июня Матчи чемпионата Узбекистана по футболу возобновятся с 5 июня, решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

Спорт ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на заявление президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Политика Экс-канцлер Германии призвал к пересмотру санкций в условиях пандемии Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) считает введение и сохранение санкций в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики, совершенно ошибочным путем. 16

Политика «Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25% Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%. 805

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 2K

Происшествия В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19 Общежитие в Киеве закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19, один человек умер, сообщил в субботу мэр столицы Украины Виталий Кличко.