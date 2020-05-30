Шоу-бизнес
Lenta.ruРоссийские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщает «Собеседник» со ссылкой данные ФНС. Выплаты были одобрены певцам Диме Билану и Николаю Баскову, а также телеведущей Регине Тодоренко.
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с чего всё началось
Напомним, что выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей) на каждого сотрудника компании, относящейся к пострадавшим отраслям, были обещаны Владимиром Путиным в рамках очередного обращения к нации 15 апреля. Григорий Лепс Ответ ФНС: Отказ.Собеседник28 мая в 09:28
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СМИ: звезды российского шоу-бизнеса запросили помощь в виде выплат в размере МРОТ
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Пригожин, Лепс, Басков, Билан и Тодоренко обратились в ФНС за получением МРОТ
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