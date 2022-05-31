Ассортимент бытовой химии и средств персонального ухода в российских магазинах с 21 марта по 1 мая 2022 г. снизился на 23% в годовом выражении, сообщил РБК со ссылкой на результаты аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIq.