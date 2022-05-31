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Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолетов в рублях

10 российских авиакомпаний открыли в банках рублевые счета типа «С» для перечисления платежей за самолеты в адрес лизинговых компаний из недружественных стран.
Ведомости
По данным газеты, платить в рублях готовятся «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines, Smartavia, «Якутия», АЛРОСА, «Ямал», «Полярные авиалинии», «Аврора».
Коммерсантъ
«В соответствии с утвержденными правительством процедурами S7 Airlines открывает рублевые счета и предложит лизингодателям получать платежи в рублях», – уточнил представитель S7 Airlines.
Ведомости
Согласно данным портала Frequentflyers, западные лизинговые компании передали российским авиакомпаниям 515 самолетов производства Airbus и Boeing без учета зарубежных «дочек» отечественных лизинговых компаний.
Известия

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Российские авиакомпании открыли счета для оплаты лизинга иностранных самолетов в рублях
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Российские авиакомпании готовятся платить за лизинг иностранных самолетов в рублях
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