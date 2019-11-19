Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.

с чего всё началось

Президент РФ ввел запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию с 8 июля 2019 г. из-за антироссийских протестов в Тбилиси. Авиакомпании хотят компенсацию. Убытки от запрета полетов в Грузию в "Победе" оценивают в 500 млн руб.

Российские авиакомпании оценили потери от запрета полетов в Грузию

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