Общество
Вести.ФинансРоссийские авиакомпании оценили потери от запрета полетов в Грузию
Президент РФ ввел запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию с 8 июля 2019 г. из-за антироссийских протестов в Тбилиси. Авиакомпании хотят компенсацию. Убытки от запрета полетов в Грузию в "Победе" оценивают в 500 млн руб.
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с чего всё началось
Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.Ведомостивчера в 16:33
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