Общество
Новый Калининград.RuРоссийские авиакомпании оценили потери от запрета полётов в Грузию
Шесть российских авиакомпаний оценили свои потери от запрета полётов в Грузию в 3,2 млрд рублей, пишет «Медуза» со ссылкой на «Ведомости». По данным источников «Ведомостей», самые большие убытки понесли «Уральские авиалинии» — 1,2-1,3 миллиарда рублей.
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Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.Ведомостивчера в 16:33
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