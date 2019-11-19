Общество

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuРоссийские авиакомпании оценили потери от запрета полётов в Грузию

Шесть российских авиакомпаний оценили свои потери от запрета полётов в Грузию в 3,2 млрд рублей, пишет «Медуза» со ссылкой на «Ведомости». По данным источников «Ведомостей», самые большие убытки понесли «Уральские авиалинии» — 1,2-1,3 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Запрет российским авиакомпаниям на полеты в Грузию действует с 8 июля – президент Владимир Путин ввел его 21 июня 2019 г. Решение было политически мотивировано, поэтому чиновники сразу пообещали компенсировать из бюджета потери шести российским авиакомпаниям, которым такое решение в разгар высокого сезона принесло убытки.
Ведомостивчера в 16:33

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Запрет на полеты в Грузию обошелся российским перевозчикам более чем в 3 миллиарда рублей

Эхо Москвы03:01

Авиакомпании отчаялись получить компенсацию за запрет полетов в Грузию

Ведомостивчера в 16:33

«Уральские авиалинии» потеряли миллиард рублей после отмены рейсов в Грузию

РИА Новостивчера в 06:09

«Уральские авиалинии» оценили убытки от запрета полётов в Грузию

News.ruвчера в 07:35

«Уральские авиалинии» из-за запрета полетов в Грузию не продали билетов на 1 млрд руб

ТАССвчера в 06:52

Гендиректор «Уральских авиалиний»: компания потеряла ₽1 млрд из-за отмены рейсов в Грузию

Znak.comвчера в 07:38

«Уральские авиалинии» оценили упущенную выгоду от закрытия полетов в Грузию в 1 млрд рублей

Интерфаксвчера в 06:07
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
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Главком ВМС Украины пожаловался на отсутствие унитазов в возвращенных Россией кораблях

Возвращенные Россией катера ВМС Украины, задержанные в ходе провокации Киева в Керченском проливе, находятся в небоевом состоянии.
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В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

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РБК 05:25
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Накануне Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть Эстонии ее территории.
РИА Новости 04:59
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ТАСС вчера в 07:50
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Напротив дома №15 по улице Возрождения, из-за выхода из строя тормозной системы, фура снесла двенадцать машин, стоящих на светофоре в попутном направлении.
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Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
Газета.Ru 18 ноября в 19:28
Экономика

Расходы бюджета заставили Кудрина спорить с Орешкиным и Силуановым

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Lenta.ru 04:55
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Политика

Костин назвал Потанина жестким переговорщиком

Ведомости 04:16
Экономика

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Retailer.ru вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Лолита о разводе с экс-супругом: «Муж изменял не только мне»

News.ru 05:36
Общество

Postimees сообщила о переводе Абызовым в офшоры сотен миллионов долларов

Бывший министр по делам открытого правительства Михаил Абызов много лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов, сообщила газета Postimees.
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Газета.Ru 05:40
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Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
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Пользователи Сети захотели усыновить Малыша Йоду из сериала «Мандалорец»

Зрители пришли в умиление от внешности героя и выразили желание его усыновить. Малыш Йода появился во втором эпизоде сериала "Мандалорец".
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Украина потребует от России компенсацию за имущество в портах Крыма

В России ранее собирались потребовать от Украины компенсацию за "более чем двадцатилетнюю оккупацию Крыма".
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
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Внимания актрисы удостоилась эротическая сцена картины с участием Кристины Асмус, которую даже прокомментировал глава Минкульта РФ Владимир Мединский.
Piter.tv вчера в 13:58
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Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
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Путин заявил о росте зарплат россиян

Президент России Владимир Путин отметил, что зарплаты россиян увеличиваются. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зеленский раскрыл причину перехода Тимошенко в оппозицию

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Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет

Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
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Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы

"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Маяк (г. Сосновый Бор) 17 ноября в 22:12
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Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

ТАСС вчера в 08:53
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AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700

AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
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Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной

В правительстве Пензенской области озвучили предварительную причину ЧП с двумя погибшими во время аварии на теплотрассе в областном центре.
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Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону

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Футбол

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

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Первый модуль МКС запустили 21 год назад

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Политика

Столтенберг пообещал не допустить повторения Крыма

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью El Pais заявил, что альянсу необходимо стремиться улучшить отношения с Россией, а размещение вооружений в Европе необходимо, чтобы не произошло «повторения Крыма».
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