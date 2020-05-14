Экономика
REGNUMРоссийские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
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Правительство РФ выделило 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний в связи с COVID-19
Агентство Москвавчера в 17:07
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Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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В России запустили сервис для оформления выплат на детей
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Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
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Общество
Песков рассказал, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, как заразился коронавирусом.
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Политика
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Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
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RT на русском вчера в 03:53
Здоровье
Ночной эфир Андрея Клычкова оказался провальным
13 мая губернатор Андрей Клычков вышел в прямой эфир в 21 час.
ОрёлТаймс вчера в 15:01
Происшествия
Замглавы Красносельского района задержали по делу о взятке
В марте сообщалось об обыске в кабинете замначальника полиции Красносельского района Андрея Байкова.
Поребрик.Медиа 00:04
Общество
Красноярцы столпились в очереди из-за президентских выплат на детей
ТВ-Енисей вчера в 05:08
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 12 мая в 05:42
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК вчера в 11:12
Кино
Джош Гэд получил роль в фильме-катастрофе Роланда Эммериха
В актерском ансамбле фильма-катастрофы мастера жанра Роланда Эммериха («День независимости», «Послезавтра», «2012») «Падение Луны» (Moonfall) появилась первая звезда — на роль в картине подписался Джош Гэд («Красавица и Чудовище», «Маленькие чудовища»).
Кinomania вчера в 16:30
Происшествия
Ураган сорвал крыши с нескольких зданий в Чите
В Чите ураган повредил несколько зданий, сорвав с них крыши, сообщает "Чита.ру".
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM вчера в 07:53
Здоровье
Перспектива ситуации с коронавирусом в России встревожила врачей
Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала, что российские врачи с тревогой ожидают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране.
VSE42.RU 12 мая в 23:58
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
REGNUM вчера в 03:40
Музыка
Little Big исполнит на «Евровидении» новую версию UNO
В преддверии первого онлайн-концерта «Евровидения», трансляция которого состоится уже сегодня, 12 мая, стало известно, что Little Big исполнит акустическую версию своей песни.
Наша версия 12 мая в 13:39
Здоровье
Врачи требуют у пациентов справки об отсутствии коронавируса
Российские врачи отказывают пациентам в приёме без наличия справки на отрицательный результат по коронавирусу.
ВашГород.ру вчера в 07:43
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
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Врач рассказал, что дети легко переносят коронавирус
Заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы "Хадасса", врач-иммунолог, профессор Яков Беркун рассказал, что дети гораздо легче взрослых переносят коронавирусную инфекцию.
Online47.ru вчера в 22:56
Общество
Лоукостер «Победа» возобновляет полеты с 1 июня
Тавто.Ру вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru вчера в 06:24
Политика
Пандемия коронавируса. Актуальные данные на 12 мая
Лидером по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом остаются США.
Вечерний курьер 12 мая в 05:09