Экономика
Телеканал RTVIПравительство России выделило 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
Правительство России выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям на компенсацию убытков из-за пандемии коронавируса. Об этом 14 мая сообщает Интерфакс.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:41, Ашберн
Политика
Мнучин заявил о возможном обвале экономики США
Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Общество
Роспотребнадзор дал школам и баням рекомендации о снятии ограничений
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 14:46
Происшествия
Следствие по делу Бойко-Великого завершено
Дело о растрате Басманный районный суд 20 июня прошлого года арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову (ее сын Константин Кабанов также арестован в феврале этого года) и бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву.
ТАСС 05:59
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Происшествия
Россиянину грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Рамблер 12 мая в 11:26
Космос
Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды
Популярная механика 12 мая в 09:53
Общество
В Минпросвещения заявили о переносе ЕГЭ
В Минпросвещения 13 мая заявили о переносе сроков сдачи ЕГЭ на более поздний срок.
Peterburg2.ru вчера в 06:58
Кино
«Для детишек»: Венсан Кассель высказался о фильмах Marvel и DC
В свежем интервью Inverse Кассель присоединился к таким фигурам, как Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Кроненберг, заявив, что фильмы Marvel и DC больше не находят в нем отклика.
Popcornnews.ru 06:00
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов познакомил свою новую возлюбленную с мамой
В настоящий момент пара живет вместе, Сергей даже представил новую возлюбленную маме.
Телепрограмма 00:22
Политика
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
В компании сочли тарифы «Транснефти» и ОАО РЖД не соответствующими текущему моменту Глава «Роснефти» Игорь Сечин на фоне резкого падения цен на сырье предложил президенту РФ Владимиру Путину снизить тарифы транспортных монополий.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова после госпитализации впал в кому
Ранее сообщалось, что отца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали с пневмонией в Москве.
NewInform 02:13
Авто
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.
Тарантас Ньюс 02:42
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Здоровье
Замминистра здравоохранения сравнил коронавирус с радиацией
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
РИА Новости 05:38
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Экономика
Чубайс раскрыл становой хребет России
Ранее Чубайс уже говорил о том, что цифровая экономика в стране в сложившихся обстоятельствах вырастет.
Lenta.ru вчера в 08:32
Хоккей
Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов
Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:36
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Экономика
Госдума одобрила закон о расширении страхования вкладов
Государственная дума во втором чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Городовой вчера в 12:56
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Сэм Клебанов - кинопродюсер и бизнесмен -высказал своё мнение по поводу отказа Швеции от ввода карантина а связи с коронавирусом.
Территория новостей 04:45
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03