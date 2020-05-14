Экономика

ТАССТАССКабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
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Минтранс РФ: Субсидии авиакомпаниям для погашения расходов за февраль-июль будут выделять ежемесячно

Агентство Москва02:30

Главные новости к утру 14 мая

Коммерсантъ00:00

Кабмин выделил 23,4 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний

РИА Новостивчера в 17:02

Правительство выделило 23 млрд рублей на компенсацию убытков авиакомпаниям

Ведомостивчера в 17:56

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

ТАССвчера в 17:33

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

Интерфаксвчера в 17:10

Кабмин выделил ₽23,4 млрд на поддержку российских авиакомпаний

РБКвчера в 18:16
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
1,2K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,9K
Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия вчера в 10:32
87
Общество

В Москве за сутки от коронавируса вылечился 1821 человек

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1821 человек», — цитирует вице-мэра ТАСС.
RT на русском 02:43
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Происшествия

Легковушка оказалась под водой на набережной Фонтанки

Автомобиль пробил ограждение и упал в воду.
Невские Новости 03:25
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,2K
Общество

В ПФР рассказали, когда стоит подавать заявки на выплаты на детей

Подавать заявление на получение выплат семьям с детьми от трех до 15 лет лучше с 15 мая, пишет портал Ura.ru со ссылкой на источник в Пенсионном фонде (ПФР).
РИА Новости вчера в 22:11
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Общество

В сети появились десятки фальшивых сайтов на получение выплат семьям

Только в зоне .ru созданы около 30 новых доменов, которые явно эксплуатируют тему выплат детям, рассказал «Коммерсанту» начальник отдела безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.
БИЗНЕС Online 02:50
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
133
Общество

Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
5
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
82
Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
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Финансы

Рубль слабо изменился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых сигналов с внешних рынков.
Интерфакс 03:22
Футбол

Видаль и Тонали – главные трансферные цели «Интера»

Sports.ru 03:25
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
14
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском вчера в 04:04
4,2K
Здоровье

ФМБА выявило новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
4
Общество

В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из 360 машин

Из-за ужесточения карантинных мер в КНР на российско-китайской границе со стороны Приморского края скопилась очередь из примерно 360 автомобилей.
РБК 03:22
1
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
316
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщину обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
95
Авто

Volkswagen вывел на тесты купеобразный Tiguan

Авторамблер 03:22
1
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
1,6K
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Здоровье

Ученый рассказал об уникальности коронавируса

Уникальность коронавируса заключается в том, что он представляет собой не одно заболевание, а целый букет, который вызывается одним вирусом, заявил в эфире "России 24" руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов.
РИА Новости вчера в 09:48
8
Общество

В Крыму зарегистрированы новые заболевшие коронавирусом, — Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил сегодня, что в регионе выявлены новые случаи заболевания COVID-19.
Примечания 03:02
Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
1,1K
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU вчера в 10:46
29
Как работают Яндекс.Новости?
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