Экономика
Lenta.ruРоссийские авиакомпании попросили помощи у правительства
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила выделить российским авиакомпаниям деньги из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отраслевые источники.
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с чего всё началось
Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.Известиявчера в 17:01
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Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты
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