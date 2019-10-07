Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.

с чего всё началось

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила выделить российским авиакомпаниям деньги из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отраслевые источники.

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