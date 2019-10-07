Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссийские авиакомпании попросили помощи у правительства

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила выделить российским авиакомпаниям деньги из бюджета для сдерживания цен на авиабилеты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на отраслевые источники.
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с чего всё началось

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Для сдерживания цен на билеты авиакомпании просят правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд в рамках демпфера –– нового механизма компенсаций на случай резких скачков стоимости керосина, а также единовременно еще 23 млрд рублей.
Известиявчера в 17:01

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Минтранс предложил меры для защиты авиакомпаний от подорожания авиатоплива

Интерфакс03:24

Российские авиакомпании объяснили властям, как остановить рост цен на билеты

URA.Ruвчера в 21:21

Авиакомпании попросили 30 млрд руб. для сдерживания цен на билеты

РЕН ТВвчера в 18:34

Авиакомпании в РФ просят более 30 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен на билеты

Коммерсантъвчера в 20:51

«Известия»: авиакомпании в РФ попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

ТАССвчера в 18:59

Авиакомпании попросили ₽30 млрд из бюджета для сдерживания цен на билеты

РБКвчера в 21:19

Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов

Известиявчера в 17:01
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Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
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Оксана Пушкина предложила ввести новый закон против бытового насилия

Депутат Госдумы, телеведущая Оксана Пушкина в интервью RT рассказала о том, как именно новый законопроект может помочь жертвам семейного насилия, а также о том, как работает система сегодня и почему её нужно в корне менять.
9111.ru 03:22
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«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть

В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
Южный Федеральный вчера в 23:26
Политика

Медведев поздравил Путина с днем рождения

РИА Новости 03:55
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

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Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
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Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Авто

Продажи новых легковых авто в России снизились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 04 октября в 09:34
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Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru вчера в 00:06
Кино

Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

ФАН вчера в 14:17
Политика

Захарова высказалась о допросе депутата Юмашевой в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с задержанием для допроса в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой.
Взгляд.ру 04:26
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Армия и оружие

Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России

Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Армия и оружие

ВСУ открыли танковый огонь по Саханке на юге ДНР

Украинские вооруженные формирования вечером обстреляли из танковых орудий село Саханка на юге ДНР.
ИА Новороссия 05 октября в 13:28
Футбол

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт вчера в 13:25
Политика

В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе

Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22
Общество

Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет.
РБК 03:15
Футбол

Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»

Metaratings 05 октября в 11:05
Политика

В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»

ИжевскИнфо.РУ 03:13
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Происшествия

Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Авто

Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса

Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс вчера в 09:24
Происшествия

Автобус с туристами из Эстонии перевернулся в Ленобласти

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Происшествия

Школьники забили до смерти четырех щенков под Екатеринбургом

Газета.Ru 03:44
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС 05 октября в 12:57
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МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13

Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.
ТАСС вчера в 06:29
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