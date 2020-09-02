Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода
В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей
Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
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