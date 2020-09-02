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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
Подробнее о событии
АБН

За полгода убыток российских авиакомпаний превысил 121 млрд рублей

АБН04:52
Росбалт

Подсчитан убыток российских авиакомпаний за полугодие

Росбалт04:43
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
Компания

Убыток авиакомпаний России в первом полугодии составил 121 млрд рублей

Компания04:17
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22

В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий

Власти Петербурга с 12 сентября разрешили возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также сняли запрет на проведение спортивных, культурных и зрелищных мероприятий в помещениях.
В Петербурге сняли запрет с театров, концертов и массовых мероприятий
РБК04:59
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Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
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