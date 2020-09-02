Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
Подробнее о событии
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
REGNUM

Убыток авиакомпаний России за полгода составил 121 млрд рублей

REGNUM05:25
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБК05:04
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ru05:50
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда

Задержанное импортозамещение Министерство промышленности и торговли России (Минпромторг) потребовал возместить 500,5 млн руб. с компании «Байкал электроникс» за нарушение сроков субсидированного государством выпуска отечественных ARM-процессоров Baikal-М.
CNews04:58

Шойгу предупредил о вреде гаджетов

Чрезмерное использование смартфонов и других гаджетов привело к тому, что люди стали меньше путешествовать, жить «коротко и непотребно», заявил в интервью «РИА Новости» президент Русского географического общества, глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ведомости04:55
17

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
19

Пять человек умерли от коронавируса в Красноярском крае за сутки

Наибольший прирост за сутки выявлен в Красноярском крае: в Красноярске — 38, в Ачинске — 9. Добавим, в Красноярском крае меди продолжают регистрировать ежедневно летальные случаи от опасной инфекции, на 1 сентября скончалось 4 жителя, сегодня, 2 сентября — 5. За август месяц погибли — 146 жителей, в сентябре — 9, всего умерло — 486 пациентов.
Kursk.com03:35

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
11

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
1,2K