Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.