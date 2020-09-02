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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
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Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ru05:50
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБК05:04
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
REGNUM

Убыток авиакомпаний России за полгода составил 121 млрд рублей

REGNUM05:25

Песков: вопрос о военной базе РФ в Белоруссии на повестке дня не стоит

Российское руководство в настоящий момент не рассматривает вопрос создания военной базы на территории Республики Беларусь, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: вопрос о военной базе РФ в Белоруссии на повестке дня не стоит
Политическая Экспертиза05:52
18

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Медведев назвал помогающую в обсуждении Курил поправку в Конституцию

Поправка в Конституцию, не допускающая отчуждение территории России, облегчает проведения переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».
РБК04:50
28

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
15

В России предложили отменить налог на имущество для многодетных семей

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребёнка», — говорится в тексте обращения на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
REGNUM01:27
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