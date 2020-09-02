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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
Подробнее о событии
Lenta.ru

Подсчитаны многомиллиардные потери российских авиакомпаний

Lenta.ru07:42
Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ru05:50
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБК05:04
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ru04:44
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«Аталанта» сыграет с «Лацио» в первом туре серии А

"Аталанта", которая договорилась с московским "Локомотивом" о переходе российского футболиста Алексея Миранчука, в первом туре чемпионата Италии сезона-2020 / 21 сыграет с римским "Лацио", сообщается на сайте серии А. Встреча команд пройдет в Риме.
РИА Новости06:46

Суд продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы продлил до 7 декабря арест бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.
РБК05:23
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Экс-полицейским из дела Голунова ужесточили обвинение

Экс-полицейским, которые проходят по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, добавили статью о преступлении, совершенном организованной группой, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости08:00
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Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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