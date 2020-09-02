Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.