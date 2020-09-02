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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

В августе АЭВТ обратилась в Минтранс РФ из-за резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах. Стоимость керосина в различных аэропортах увеличилась от 18% до 62%.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

Убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января - июня составил 121 млрд рублей. Такие данные ТАСС привели в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
ТАСС03:22
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REGNUM

Летать только самолётами «Аэрофлота» не придётся: апокалипсис исключён

REGNUM07:08
Вести.Ru

Назван убыток российских авиакомпаний за полгода коронакризиса

Вести.Ru05:50
ТАСС

Убыток авиакомпаний РФ от пассажирских перевозок за I полугодие составил 121 млрд рублей

ТАСС03:22
News.ru

Авиакомпании РФ за полгода потеряли 121 млрд руб. на пассажироперевозках

News.ru04:21
Коммерсантъ

Российские авиакомпании потеряли 121 млрд рублей за полгода

Коммерсантъ04:13
Известия

АЭВТ назвала убыток авиакомпаний за первое полугодие 2020 года

Известия03:53
РБК

Убыток российских авиакомпаний в первом полугодии превысил ₽120 млрд

РБК05:04

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 00:42
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ТАСС: бывший партнер Фургала признал вину в организации убийств

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ведомости03:20
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Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12

Аксенов не исключил «фантастических» вариантов водоснабжения Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания в крымском правительстве поручил проработать все возможные варианты водоснабжения Симферополя и близлежащих районов, «вплоть до самых фантастических».
Известия07:10
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Дело в отношении покончившего с собой из-за конопли пенсионера закрыли

В Кабардино-Балкарской Республике следователем прекращено уголовное дело в отношении 85-летнего жителя города Нарткалы Николая Захарченко, который покончил с собой после обвинения в наркоторговле из-за обнаруженного на его участке куста конопли.
Известия07:21
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Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
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