Из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV с 1 февраля введены ограничения на выполнение регулярных авиарейсов в Китай. Большая часть российских авиакомпаний будет работать на данном направлении только в чартерном режиме.

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

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