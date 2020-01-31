Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссийские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV с 1 февраля введены ограничения на выполнение регулярных авиарейсов в Китай. Большая часть российских авиакомпаний будет работать на данном направлении только в чартерном режиме.
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Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай чартерными рейсами

Коммерсантъ15:59

В Минтрансе РФ рассказали, когда авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме

Газета.Ru15:39

Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме с 1 февраля

ТАСС15:12

Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Lenta.ru15:32

С февраля отменяются регулярные авиарейсы в Китай

Интерфакс15:10

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

РБК15:09

Минтранс: Российские авиакомпании начнут летать в Китай чартерами

РЕН ТВ15:00
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