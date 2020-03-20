Коронавирус

РБКРБКРоссийские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»).
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Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

РБКвчера в 16:38

Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19

Интерфаксвчера в 15:53

Выработан механизм эвакуации россиян из «коронавирусных» стран

Московский Комсомолецвчера в 15:09

Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Известиявчера в 15:07

В Росавиации заявили, что вопрос вывоза россиян из Марокко требует проработки

ТАССвчера в 14:57

В Росавиации рассказали об эвакуации россиян, застрявших за рубежом

РЕН ТВвчера в 14:55

Авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырёх стран

RT на русскомвчера в 15:12
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Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Больше 100 обращений по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило за сутки от псковичей в информационный центр

За последние сутки работы оперативного информационного центра поступило порядка 130 обращений граждан по вопросам, связанным с ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
Псковская Лента Новостей 07:06
Общество

Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер

Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).
РБК 06:32
Общество

Грузия ввела режим чрезвычайного положения

Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Lenta.ru 07:01
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти

Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.
BFM.ru 06:49
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.
Газета.Ru 05:39
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество

ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.
RT на русском 00:00
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Авто

В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes

Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
F1news.ru 02:05
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Культура

Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале

КП - Рязань вчера в 11:00
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Экономика

Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса

Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Lenta.ru 01:17
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru вчера в 09:02
Музыка

Умер легенда кантри-музыки Кенни Роджерс

Американский кантри-исполнитель и обладатель трех премий «Грэмми» Кенни Роджерс скончался на 81-м году жизни.
Известия 05:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в свое время чуть не разрушила ВИА «Веселые ребята»

Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
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Общество

Все московские поликлиники перешли на новый формат работы

Столичные поликлиники за неделю полностью поменяли формат работы из-за коронавируса.
ТАСС 05:00
Гаджеты

Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A

Пользователям доступны официальные снимки нового смартфона Honor Play 9A, который отличается быстродействием и современными опциями.
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Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Политика

Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.
РИА Новости 18 марта в 14:06
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
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Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:16
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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 19 марта в 10:47
Общество

В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.
ТАСС 18 марта в 16:47
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