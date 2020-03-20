Коронавирус
РБКРоссийские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран
В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»).
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Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19
Интерфаксвчера в 15:53
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За последние сутки работы оперативного информационного центра поступило порядка 130 обращений граждан по вопросам, связанным с ситуацией с коронавирусной инфекцией (COVID-19).
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Грузия ввела режим чрезвычайного положения
Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.
Политика
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Финансы
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Общество
ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным
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Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Авто
В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes
Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Культура
Рязанец озвучил Муслима Магомаева в сериале на Первом канале
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Москвич убил жену и ее родителей
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Политика
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Музыка
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Известный советский и российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал, как с приходом в 1974 году в популярный коллектив «Веселые ребята» Аллы Пугачевой ансамбль едва не распался.
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Раскрыты характеристики нового смартфона Honor Play 9A
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Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
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Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
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Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
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Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.
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Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
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В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
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Экономика
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Общество
В Донбассе зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на подконтрольной Украине территории Донецкой области.