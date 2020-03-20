В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»).

Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Общество Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).

Общество Грузия ввела режим чрезвычайного положения Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.

Политика Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.

Общество Главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовная ответственность Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова скрыла свою поездку в Испанию и, вернувшись в Россию 9 марта, вышла на работу, где контактировала с десятками людей.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Общество ЕГЭ-2020 предлагают сделать дистанционным Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением сделать основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году дистанционным.

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Авто В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Политика Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.

Политика Меркель обратилась к нации из-за пандемии коронавируса Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в обращении к нации из-за коронавируса, что страна нуждается в солидарности, сравнимой с той, что была проявлена в годы Второй мировой войны.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.