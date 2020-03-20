Коронавирус
РБКРоссийские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран
В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»).
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Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19
Интерфаксвчера в 15:53
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Энергетика
В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Здоровье
Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса
Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Политика
Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти
Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
Общество
WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Политика
«Спартак» поздравил Лаврова с юбилеем
Общество
Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
Общество
Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Футбол
Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля
Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса
В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Армия и оружие
Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Политика
На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Происшествия
Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь
Общество
В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса
627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Общество
В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о метели
Главное Управление МЧС по Воронежской области обнародовало штормовое предупреждение.
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Наука
Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили
Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Футбол
ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Энергетика
Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года
Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
Общество
Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус
В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Общество
Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Экономика
Оптовые цены на крупы начали расти
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными
Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
Происшествия
Москвич убил жену и ее родителей
Общество
В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным
Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.