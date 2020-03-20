В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»).

Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

Здоровье Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Общество WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Общество Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.

Общество Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.

Политика На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.

Общество В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса 627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Наука Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.