Коронавирус

РБКРБКРоссийские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

В течение ближайших трех дней планируется тремя рейсами эвакуировать россиян из Испании (авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»), также тремя самолетами из Черногории («Сибирь» и «Победа») и четырьмя — из Португалии («Аэрофлот»).
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Росавиация сообщила о готовящейся эвакуации россиян из семи стран

Известиявчера в 15:07

Росавиация выработала схему вывоза россиян из-за рубежа

Вести.Ruвчера в 15:48

Авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырёх стран

RT на русскомвчера в 15:12

Российские авиакомпании за три дня эвакуируют россиян из четырех стран

РБКвчера в 16:38

Росавиация поделилась планами по эвакуации россиян из стран с эпидемией COVID-19

Интерфаксвчера в 15:53

Определены приоритетные страны для эвакуации российских туристов

Lenta.ruвчера в 14:33

В Росавиации заявили, что вопрос вывоза россиян из Марокко требует проработки

ТАССвчера в 14:57
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:52, Ашберн
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента компании "Лукойл" Леонида Федуна о "катастрофически низких" ценах на нефть, сообщает "Газета.ру".
Москва 24 вчера в 07:21
Футбол

Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Врач в Италии попытался развеять миф о том, что коронавирус опасен только для пожилых людей и неспособен привести к ужасным последствиям для молодых людей в возрасте 20-30 лет.
Lenta.ru 06:12
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Политика

Лукашенко доложили о согласии Москвы на условия Минска по нефти

Выдвинутые Россией условия по поставкам нефти учитывают предложения Белоруссии, следует из доклада нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко, передает БелТА.
РБК 05:07
Общество

WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.
РИА Новости 07:28
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Политика

«Спартак» поздравил Лаврова с юбилеем

Спорт-Экспресс 07:39
Общество

Онищенко оценил действия инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал действия главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, скрывшей от руководства посещение Испании.
РИА Новости 08:25
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Lenta.ru вчера в 21:26
Футбол

Глава РПЛ Прядкин: сезон возобновится не раньше 24 апреля

Ранее сообщалось, что форвард "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о жизни в городе в период пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:37
Общество

Грузия объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

В Грузии с 21 марта на один месяц вводится чрезвычайное положение из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Георгий Гахария.
Российская газета 07:11
Армия и оружие

Шойгу: РФ адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает, что Россия адекватно отреагирует на желание США доминировать в АТР.
Piter.tv вчера в 09:10
Происшествия

На горящем складе завода в Подмосковье происходят взрывы

BFM.ru 07:51
Политика

На Украине анонсировали жесткие ограничения из-за коронавируса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал введение жестких ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в стране.
Lenta.ru 07:27
Происшествия

Ольга Синельникова из Тольятти нашла похищенную 23 года назад дочь

Экспресс газета 07:32
Общество

В Италии за сутки зафиксировали рекордное число жертв коронавируса

627 заражённых коронавирусом человек скончались в Италии за сутки, что является самым большим показателем с момента начала эпидемии, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Аргументы и Факты вчера в 15:00
Общество

В Воронежской области объявили штормовое предупреждение о метели

Главное Управление МЧС по Воронежской области обнародовало штормовое предупреждение.
Kursk.com 06:25
Экономика

Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Интерфакс 18 марта в 05:32
Наука

Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили

Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
МедиаПоток вчера в 06:59
Футбол

ФИФА показала официальный фильм о ЧМ-2018 в России

Международная федерация футбола показала официальный фильм о чемпионате мира в России.
Чемпионат вчера в 22:45
Энергетика

Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $60 до конца года

Цены на нефть скорректируются в течение полугода, к концу 2020 года могут вернуться к уровню $60 за баррель.
ТАСС вчера в 16:34
Общество

Еще в одном российском регионе обнаружили коронавирус

В Челябинской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:05
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Общество

Познер назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер в эфире программы "Вечерний Ургант" назвал сроки окончания пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:38
Экономика

Оптовые цены на крупы начали расти

Ведомости 03:38
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными

Набиуллина указала, что некоторые государства прибегают к прямой финансовой поддержке граждан, когда иные экономические меры уже исчерпаны – снижены ставки до нуля, запускаются обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, раздуваются балансы центробанков.
9111.ru 02:53
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

В Госдуме предложили сделать ЕГЭ-2020 дистанционным

Из-за пандемии коронавируса основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году могут сделать дистанционным.
Известия 01:03
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