с чего всё началось

Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили. Это может привести к сокращению 200-300 дилерских центров и увольнению не менее 20 тыс. сотрудников.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убивали отца Дело сестер Хачатурян Резонансное убийство произошло 27 июля прошлого года: в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди.

Футбол ФК «Тамбов» не планирует менять тренера ФК «Тамбов», дебютант премьер-лиги, после 12 туров занимает последнюю строчку в турнирной таблице.

Политика Появилось видео отдыха Путина и Шойгу в тайге СМИ опубликовали видеозапись с отдыха президента РФ Владимира Путина и главы министерства обороны России Сергея Шойгу в сибирской тайге.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер «Зенит» Сергей Семак вновь связал себя узами брака со своей второй половинкой — Анной Семак.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Здоровье В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.

Армия и оружие Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.

Единоборства Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.

Общество Бари Алибасов проиграл суд против «Крота» Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб «Крот», «Ингосстраха» и гипермаркета «Ашан», где было приобретено чистящее средство, которым он отравился.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Общество Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

Политика Georgian Airways подаст иск против России из-за запрета полетов Грузинская авиакомпания Georgian Airways готовит иск в Европейский суд против министерства транспорта России в связи с запретом прямых полетов из РФ, нанесшим финансовый ущерб и нарушившим права потребителей.

Политика В России ожидается новая волна отставок губернаторов Если отставки все-таки будут произведены, то выборы среди кандидатов на их места состоятся уже в сентябре 2020 года.

Политика Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

Гаджеты Google запретит производителям выпускать смартфоны на Android 9 Компания Google выпустила новую версию требований для производителей устройств, которые устанавливают на них сервисы и приложения Google.

Политика Россия назвала условие продолжения транзита газа через Украину Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.

Экономика В мэрии Екатеринбурга отреагировали на критику налога на недвижимость Напомним, ранее в гордуме Екатеринбурга раскритиковали новые ставки налога на недвижимость, которые введут с 1 января 2020 года.