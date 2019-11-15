Финансы
REGNUMРоссийские банки добиваются информации о теневых доходах заёмщиков
Изменить подход к расчёту показателей долговой нагрузки заёмщиков предложили крупные российские банки, сообщает 15 ноября РБК со ссылкой на свои источники. В соответствии с предложенной схемой, банки хотят добиться от своих клиентов добровольного декларирования своих доходов, в том числе теневых.
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с чего всё началось
Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.РБК16:00
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