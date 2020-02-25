Экономика
Газета.RuРоссийские банки планируют отказаться от бумажных договоров
Крупнейшие банки России планируют полностью отказаться от бумажных договоров с клиентами и до конца 2020 года перейти на электронную форму соглашений. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей регуляторов.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известия24 февраля в 16:01
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Общество
Китай обошёл США в три раза по количеству новых миллиардеров
В Гонконге, который считается специальным административным районом Китая, живёт 76 миллиардеров.
Общество
Лаос приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
С марта 2020 года авиакомпании Лаоса приостановят полёты в Южную Корею из-за охватившего страну коронавируса, сообщает англоязычная газета Vientiane Times со ссылкой на отраслевые источники.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Общество
В Минздраве Украины сообщили результаты тестов эвакуированных из Китая
Первые результаты тестов на коронавирус эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев отрицательные, заявил в среду замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Зеленский установил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский установил 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»
26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Наука
Ученые создали «самозаряжающийся» аккумулятор
Сегодня одной из основных проблем в индустрии устройств хранения энергии является потеря их заряда со временем и падение емкости с ростом циклов заряда-разряда.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Политика
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес распорядился подготовить проект решения о возвращении одному из городских проспектов имени советского маршала Георгия Жукова.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Путин поддержал идею запрета на иностранные активы для президента
Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью запретить обладание иностранными активами за рубежом.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Происшествия
Экс-директора «Метростроя» Петербурга подозревают в ещё одном хищении
В Петербурге бывшего гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова подозревают в присвоении еще 155 млн рублей, выделенных бюджетом города на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена.
Религия
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине
Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Иерусалимский Феофил во вторник вечером прибыли в Амман (Иордания) для участия в совещании глав и представителей православных церквей по ситуации вокруг так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Шоу-бизнес
Прилучный разводится с Муцениеце
Пара прожила в браке восемь лет. Российский актер театра и кино Павел Прилучный разводится с артисткой и моделью Агатой Муцениеце.
Здоровье
ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься
Россияне считают, что от коронавируса можно защититься. Только один из десяти опрошенных оценил риск инфицирования как высокий (11%).
Происшествия
Погибшая в реке Дон рыба оказалась уловом браконьеров
Проведённые исследования подтверждают версию «о том, что погибшая рыба является уловом (возможно незаконным), выброшенным по неустановленным причинам с борта неустановленного плавсредства».
Общество
Сбербанк собирается разработать конкурента «Яндекс.Авто»
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.