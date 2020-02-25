Экономика
Политика СегодняРоссийские банки изменят правила выдачи кредитов
Крупные банки откажутся от бумажных договоров. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на несколько кредитных организаций. По информации издания, российские банки не только перейдут на электронную форму договоров, но и откажутся от бумажных документов.
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с чего всё началось
О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.Известия24 февраля в 16:01
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Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Экономика
Жителям Гонконга раздадут деньги из-за коронавируса
Каждый местный житель старше 18 лет получит 10000 гонконгских долларов (около 1280 долларов).
Энергетика
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В середине января о поставках нефти в Белоруссию без премии сообщили две компании, которые входят в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева.
Происшествия
Найден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала фигуру на пятый день после четвертых родов
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Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
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Общество
Ветеран СВР рассказал, что еще в 70-е узнал о развале СССР
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Global Research: Хиллари Клинтон планировала свержение Асада в интересах Израиля
Клинтон, занимая пост госсекретаря при администрации Барака Обамы, действовала в интересах Израиля.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
Путин: Поступило порядка 900 предложений по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил, что поступило уже порядка 900 предложений касательно поправок в Конституцию.
Армия и оружие
Российские и сирийские военные атаковали боевиков в Идлибе с воздуха
Российские и сирийские военные с воздуха атаковали боевиков в провинции Идлиб.
Происшествия
Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Авто
McLaren привез на вторую серию тестов новое днище
Перед началом второй серии предсезонных тестов команда McLaren установила на свой новый автомобиль MCL35 новую версию днища.
Происшествия
Поиски пропавших в море школьников в Сочи приостановили
Спасатели 26 февраля приостановили поиски пропавших в акватории Черного моря двух восьмиклассников.
Общество
В Грузии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Минздрав Грузии зафиксировал первый в республике случай заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя его предполагаемого убийцы
Коллеги Владислава Листьева, первого генерального директора телекомпании ОРТ, написали имя человека, который мог быть убийцей журналиста.
Общество
Свердловское министерство предупредило о вреде концертов Элджея
Министерство сообщило, что концерты Элджея запланированы в Свердловской области, и предупредило родителей о «последствиях» их посещения.
Общество
Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Общество
У летевшего из Ирана в Китай через Москву выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Тегерана через Москву рейсами «Аэрофлота».
Общество
Роспотребнадзор назвал пути распространения коронавируса
Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.