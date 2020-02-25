Экономика

Политика СегодняПолитика СегодняРоссийские банки изменят правила выдачи кредитов

Крупные банки откажутся от бумажных договоров. Об этом передает газета «Известия» со ссылкой на несколько кредитных организаций. По информации издания, российские банки не только перейдут на электронную форму договоров, но и откажутся от бумажных документов.
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с чего всё началось

Вот это оборот: крупные банки откажутся от бумажных договоров

О планах до конца года начать подписывать документы о выдаче кредита, открытии счета, вклада или выпуске карты исключительно в виртуальном режиме «Известиям» рассказали в нескольких кредитных организациях.
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