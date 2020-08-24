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РИА Новости
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ruвчера в 15:01
RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

ПРАЙМвчера в 08:35

Адвокат Ефремова сообщил СК и Генпрокуратуре о давлении и угрозах

Адвокат Эльман Пашаев, защищающий артиста и театра кино Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП, написал обращение председателю Следственного комитета и генеральному прокурору о давлении и угрозах уголовным делом ему самому.
Интерфаксвчера в 15:30
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У Елены Малышевой родилась внучка

До недавних пор в семье у Елены Малышевой было настоящее мужское царство: сама телеведущая воспитала двух сыновей, и у ее старшего наследника также родилась два мальчика.
StarHit.ruвчера в 14:00
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русскомвчера в 09:19
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Немецкие врачи считают возможным отравление Алексея Навального

«Весьма вероятным» отравление Навального назвал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт – вслед за аналогичным сообщением клиники «Шарите», куда российский политик был доставлен 22 августа из Омска в состоянии комы.
Ведомости17:06
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Оппозиция потребовала проверить факт передачи оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявила один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.
Взгляд.рувчера в 08:31
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Депутат Рады Медведчук рассказал о главных врагах Украины

Киев, 24 августа 2020, 09:06 — REGNUM Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация являются главными врагами Украины, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUMвчера в 02:06
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Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ruвчера в 13:10
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По меньшей мере 83 фаната ПСЖ задержаны в ходе беспорядков в Париже

Парижские полицейские задержали в ночь на понедельник, 24 августа, 83 футбольных фанатов французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), участвующих в беспорядках после поражения команды в финале Лиги чемпионов.
Известиявчера в 22:36