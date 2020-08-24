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РИА Новости
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБКвчера в 13:37
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RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русскомвчера в 16:38
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ruвчера в 14:43
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

РИА Новостивчера в 15:13
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ruвчера в 15:01
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известиявчера в 16:24
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБКвчера в 13:37
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

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