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РИА Новости
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБК13:37
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RT на русском

Российские банки исчерпали запасы валютной ликвидности

RT на русском16:38
ПРАЙМ

Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

ПРАЙМ08:35
РИА Новости

Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

РИА Новости15:13
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ru15:01
Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

Lenta.ru14:43
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

РБК13:37
Известия

Эксперты заявили об истощении валютных запасов российских банков

Известия16:24

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РИА Новости14:41
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Газета.Ru14:02
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Слово и Дело14:32
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