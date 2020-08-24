Российские банки к августу исчерпали запасы валютной ликвидности

Запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился, считают аналитики из Райффайзенбанка. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.