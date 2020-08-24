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Газета.Ru
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с РБК заявил, что российские банки к августу исчерпали валютные запасы. По его оценке, дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с сентября 2018 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Российские банки к августу исчерпали запасы валюты

Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБК13:37
Подробнее о событии
Газета.Ru

Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Газета.Ru15:01
Царьград

Изменений в лучшую сторону не произойдёт? Почему российские банки начали избавляться от валюты

Царьград14:48
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Запас валютной ликвидности истощился, спрос на кредиты возобновился

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Lenta.ru

Российские банки исчерпали запасы валюты

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РБК

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В российских банках заканчиваются запасы наличной валюты

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Общественное телевидение России14:48

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции требует провести проверку передачи оружия несовершеннолетнему сыну президента страны Александра Лукашенко, заявила член президиума КС Мария Колесникова.
RT на русском07:16
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ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

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Газета.Ru12:02
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
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Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон в случае его победы на предстоящих выборах в ноябре будет готов рассмотреть возможность по разъединению американской и китайской экономик.
Парламентская газета01:30
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В Минздраве России обсудили смертность в Дагестане

Пресс-служба Минздрава РД, сообщила, что эпидемиологическую ситуацию в Дагестане и меры по снижению смертности в регионе обсудили на совещании под руководством заместителя министра здравоохранения РФ Евгения Камкина.
Новое дело11:03
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В Москве задержали топ-менеджеров центра МАИ и бывшего замглавы «Ила»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК12:40
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