Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с РБК заявил, что российские банки к августу исчерпали валютные запасы. По его оценке, дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с сентября 2018 года.В источнике
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Российские банки к августу исчерпали запасы валюты
Дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд, оценил в разговоре с РБК аналитик банка Денис Порывай. За прошлый месяц показатель сократился примерно на $5 млрд, а с начала года — на $15,5 млрд. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые с сентября 2018 года.
РБК13:37
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