Российские банки к августу лишились запаса валютной ликвидности

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай в беседе с РБК заявил, что российские банки к августу исчерпали валютные запасы. По его оценке, дефицит валюты в системе составил $0,2–0,3 млрд. Подобная ситуация сложилась впервые с сентября 2018 года.