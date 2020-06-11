Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.

с чего всё началось

Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. В частности, они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.

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