Экономика
Ruposters.ruРоссийские банки хотят ужесточить правила блокировки счетов россиян
Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. В частности, они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК11 июня в 00:00
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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян
Национальная служба новостей11 июня в 14:49
Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне
Московский Комсомолец11 июня в 10:42
Банки просят разрешить им блокировать сомнительные переводы без ответа клиента
Коммерсантъ11 июня в 02:58
Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов
Газета.Ru11 июня в 02:35
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Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa 12 июня в 11:56
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru 03:47
Общество
Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров
Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 12 июня в 13:03
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
Кино
Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix
Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 12 июня в 07:23
Наука
Эти три суперпродукта улучшают работу мозга
По словам ученых, среди улучшающих работу мозга продуктов особенно выделяется какао.
ToDay News Ufa 01:41
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru 01:58
Гаджеты
Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах
Astera 12 июня в 10:43
Игры
Sony представила первые игры для PlayStation 5
Для демонстрации возможностей нового геймпада DualSense студия Insomniac Games разработала Ratchet & Clank Rift Apart. Во время трансляции также представили Hitman III, которая выйдет в январе 2021 года, и показали первый геймплейный ролик игры.
Lenta.ru 11 июня в 16:52
Общество
В России за сутки выявили 8 835 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки увеличилось еще на 8 835 и достигло 528 964 человек.
Общественное телевидение России 03:52
Общество
Где выявили больных коронавирусом в Самарской области 13 июня
Список жертв пополнили три человека. В оперштабе Самарской области поделились подробностями о новых заболевших коронавирусом.
Терра вчера в 05:58
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Общество
В Свердловской области подтверждено ещё 254 случая коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки подтверждено 254 новых случая заболевания COVID-19.
Областная газета 03:52
Общество
В Кузбассе 14 июня выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
По данным оперштаба на 14 июня, за стуки медиками было выявлено 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Кузбасс 01:12
Общество
Голикова: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ был 11 мая
Пиком заболеваемости коронавирусом в России было 11 мая. Об этом сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге.
Российская газета вчера в 06:10
Здоровье
Еще 69 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
Как сообщает оперштаб по региону, один человек скончался. На 14 июня в регионе обследовано146285 человек.
Алтайская правда 02:15
Авто
Бюджетный Kia Sportage уступил лидерство Kia Seltos
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, за период с января по май текущего года Kia KX3 стал абсолютным бестселлером бренда в Китае с результатом 25 тысяч реализованных авто и опередил прежнего лидера Kia Sportage, который выбрали только 18 тысяч покупателей.
Новые автомобили 00:11
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Авто
Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров
Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
Новые автомобили 12 июня в 01:49
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21