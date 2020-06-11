Экономика
Ruposters.ruРоссийские банки хотят ужесточить правила блокировки счетов россиян
Российские банки попросили у Центробанка больше прав для борьбы с подозрительными операциями. В частности, они захотели ужесточить правила блокировки счетов физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на источники на платежном рынке.
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с чего всё началось
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка (есть у РБК) для «регуляторной гильотины» ЦБ.РБК11 июня в 00:00
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«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян
Национальная служба новостей11 июня в 14:49
Банки собрались блокировать сомнительные денежные переводы: пострадают обычные россияне
Московский Комсомолец11 июня в 10:42
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Коммерсантъ11 июня в 02:58
Российские банки хотят блокировать сомнительные переводы без согласия клиентов
Газета.Ru11 июня в 02:35
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