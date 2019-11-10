Экономика
РИА НовостиРоссийские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
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Глава ЦБ РФ предрекла падение ставок по ипотеке до 7% за счет снижения ключевой ставки
Реальное время07 ноября в 20:18
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 19:50, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Актуальные Новости 08 ноября в 03:58
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия вчера в 09:39
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии вчера в 09:25
Музыка
Александра Пахмутова даст юбилейный концерт в Большом театре
Народная артистка СССР, автор песен «Мелодия», «Команда молодости нашей», «До свидания, Москва!» и еще четырехсот композиций Александра Пахмутова в воскресенье, 10 ноября, даст концерт на сцене Большого театра в честь своего юбилея.
Weacom.ru 00:33
Политика
Министр здравоохранения: полиция Боливии планирует задержать Моралеса
Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо заявила, что полиция страны намерена задержать экс-президента Эво Моралеса.
РЕН ТВ 18:49
Политика
Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 07:33
Политика
США поддержали призывы к новым выборам в Боливии
Вашингтон поддерживает призывы к проведению новых выборов в Боливии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Московский Комсомолец 13:58
Авто
В России могут увеличить транспортный налог
Как подчеркивают в ведомстве, из-за неприменения к подобным машинам транспортного налога с повышающим коэффициентом, бюджет не дополучил существенную сумму налоговых отчислений.
CarsWeek.ru 03:35
Происшествия
Экс-ректор ДВФУ приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о растрате
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца к 7 годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о растрате.
Коммерсантъ 19:43
Наука
Найдена связь между верой в дьявола и развитием эпидемий
Ученые обнаружили связь между верой в демонов и риском заразиться инфекцией.
Новости Рязани 08 ноября в 13:20
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Транспорт
На поезда в Крым купили более 5 тысяч билетов
Моя Москва.онлайн вчера в 05:29
Политика
Внеочередные парламентские выборы пройдут в Испании
В Испании в воскресенье пройдут внеочередные парламентские выборы, которые призваны вывести страну из политического кризиса.
Интерфакс вчера в 21:45
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Хоккей
Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла
В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
Космос
В SpaceX назвали дату запуска второй партии спутников Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками системы Starlink запланирован на 11 ноября.
REGNUM вчера в 00:49
Здоровье
После операции – домой. Центр хирургии одного дня откроют в Барнауле
АМИТЕЛ вчера в 18:02
Кино
«Семейка Аддамс» возглавила российский прокат вторые выходные подряд
Черная кинокомедия «Семейка Аддамс» режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона вторую неделю подряд возглавляет российский прокат.
Мойка78 17:20
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Политика
В Киеве объяснили «зомбированием» доверие жителей ДНР к Путину
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает результатом информационной войны тот факт, что в ходе опроса в самопровозглашенной Донецкой народной республике местные жители на первое место в рейтинге доверия поставили Владимира Путина, сообщает «Украинская правда».
РБК 18:15
Происшествия
Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Газета.Ru 18:58
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета 04:42
Культура
Дженсен Эклс и Джаред Падалеки предположили, чем братья Винчестеры займутся «на пенсии»
Popcornnews.ru 17:00
Политика
Путин призвал к решительным действиям в борьбе с коррупцией
Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.
РИА Новости 10:08