Общество
РИА НовостиРоссийские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
Правительство подготовило законопроект об идентификации банковских клиентов по номеру телефона. Его рассмотрят во втором чтении в ноябре, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось
В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.Известиявчера в 17:01
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Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов
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