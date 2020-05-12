В пресс-службе Кредит Европа банка подтвердили, что «выдачи кредитов наличными временно приостановлены в связи с низкой востребованностью в текущей ситуации». При этом там уточнили, что «кредиты наличными занимают незначительную долю в кредитном портфеле банка».

с чего всё началось

Из-за пандемии коронавируса российские банки начинают вводить ограничения на выдачу кредитных средств без залога и приостанавливать выдачу кредитов наличными. Одним из первых на такие меры пошёл Кредит Европа Банк.

Российские банки могут перестать выдавать кредиты без залога

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