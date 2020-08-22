Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новостивчера в 00:24
Подробнее о событии
Народные новости

Банки РФ ожидают снижение ставок по рублевым депозитам до конца года

Народные новости02:24
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Веснавчера в 01:44
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ruвчера в 03:12
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ruвчера в 02:35
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПрессвчера в 02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 02:14
АБН

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам до конца года

АБНвчера в 03:45

Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28
3

Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

Два участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) ликвидированы в зоне проведения контртеррористической операции в селе Троицкое Сунженского района Ингушетии, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
ТАСС02:18
4

Президент Финляндии рассказал, о чём говорил с Путиным

Политический кризис в Белоруссии и транспортировку российского оппозиционера Алексея Навального в Германию обсуждали президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё, о чём последний рассказал 22 августа в утреннем эфире телеканала YLE.
ИА Красная Веснавчера в 10:02
12

В Оренбурге нашли трех девочек-подростков, жестоко избивших школьницу

Напомним, что подростки начали приставать к двум девочкам, ехавшим из Степного центр, еще в автобусе – по словам матери избитой оренбурженки, они оскорбляли школьниц, бросались обертками от конфет, а потом вышли следом за жертвами издевательств и дважды избили – сначала у известной сети фастфуда, где их разняли прохожие, а затем еще раз.
Orenday.ru00:27
6