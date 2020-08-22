Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Planet Today 10

Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.