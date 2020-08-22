Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам
Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.В источнике
С чего всё началось
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новостивчера в 00:24
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