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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новостивчера в 00:24
Подробнее о событии
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ruвчера в 03:12
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Веснавчера в 01:44
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПрессвчера в 02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 02:14
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ruвчера в 02:35
Царьград

Кредит не желаете? Возмущённая Иваткина предложила банкирам «затянуть пояса»

Царьград20 августа в 03:05
Православие и Мир

Банки снижают ставки по вкладам. Как сохранить деньги в кризис

Православие и Мир19 августа в 19:59

Был раскрыт спустя 500 лет смысл рисунка Леонардо да Винчи

Благодаря современной науке ученые из Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI) раскрыли смысл рисунка известного изобретателя и художника эпохи возрождения Леонардо да Винчи спустя 500 лет.
Был раскрыт спустя 500 лет смысл рисунка Леонардо да Винчи
МедиаПоток21 августа в 04:14
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Александр Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде

Оценки экспертов Поветкин очень жестким нокаутом наказал временного чемпиона мира WBC по боксу в тяжелом весе британца Диллиана Уайта, слишком рано уверовавшего в победу, сокрушительный удар россиянина был похож на выстрел, заявил РИА Новости бывший чемпион мира WBC Григорий Дрозд.
РИА Новости19:28

В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфакс21 августа в 16:57
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Уполномоченный приняла участие в обсуждении проблем редких заболеваний

19 августа Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова приняла участие в расширенном заседании Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики под председательством Андрея Голубева.
Уполномоченный по правам человека в Московской области21 августа в 02:48

Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября.
Газета.Ruвчера в 16:59

Конгресс США одобрил выделение дополнительных $25 млрд Почтовой службе

Выделение дополнительного финансирования Почтовой службы в размере 25 млрд долларов одобрено конгрессом США 22 августа следует из результата голосования по данному законопроекту размещенного на официальном сайте нижней палаты.
ИА Красная Весна19:53

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русскомвчера в 05:28
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБКвчера в 22:45
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