Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Planet Today 7

Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.