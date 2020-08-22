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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.В источнике
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РИА Новости

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские банки ожидают, что ставки по рублевым вкладам до конца года продолжат плавно двигаться вниз, следуя за динамикой ключевой ставки ЦБ, показал проведенный РИА Новости опрос.
РИА Новостивчера в 00:24
Подробнее о событии
Народные новости

Банки в России продолжат снижение ставок по вкладам до конца 2020 года

Народные новостивчера в 05:10
FinNews.ru

ЦБ постоянно снижает ставки. Банки в ответ тут же снижают ставки по вкладам. А ставки по кредитам снижают?

FinNews.ru21 августа в 06:06
Life.ru

Аналитики спрогнозировали снижение ставок по вкладам до конца года

Life.ruвчера в 02:35
ФедералПресс

Российские банки ожидают снижения ставок по вкладам до конца года

ФедералПрессвчера в 02:34
Коммерсантъ

Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам

Коммерсантъвчера в 02:14
ИА Красная Весна

Российские банкиры ожидают уменьшения процента по вкладам с осени

ИА Красная Веснавчера в 01:44
News.ru

Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам до конца года

News.ruвчера в 03:12

Немецкие врачи Навального могут выступить с заявлением в понедельник

Заявление лечащих врачей оппозиционера Алексея Навального, которого утром 22 августа доставили в берлинскую клинику «Шарите», ожидается в понедельник, 24 августа, сообщили «РИА Новости» в клинике.
Коммерсантъвчера в 11:45
19

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
Газета.Ruвчера в 14:04
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Видео: Как работает руль на машине Mercedes

Пресс-служба чемпионской команды попросила Эвана Шорта, главного специалиста по электронным системам гоночной бригады Mercedes, популярно рассказать о руле, с которым постоянно приходится иметь дело Льюису Хэмилтону.
F1news.ru21 августа в 14:03

Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии

Кандидат от оппозиции в случае новых президентских выборов в Белоруссии пока не определен, сказал РИА Новости член президиума Координационного совета оппозиции (КС), бывший министр культуры Павел Латушко.
РИА Новостивчера в 14:15
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Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть

Чтобы не потерять все, не следует вкладывать больше, чем вы можете потратить, а также выбирать проверенные временем активы и долгосрочные стратегии, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости19:05

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
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Путин поручил записать Россию в Международную организацию по миграции

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — указано в релизе.
Евразия Daily21 августа в 10:53
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.comвчера в 02:11
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