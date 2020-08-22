Российские банки могут продолжить снижать ставки по вкладам
Российские банки ожидают плавного снижения ставки по рублевым вкладам до конца года вслед за динамикой ключевой ставки ЦБ, следует из данных опроса «РИА Новости». При этом значительного снижения спроса банки не ожидают.В источнике
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Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские банки ожидают, что ставки по рублевым вкладам до конца года продолжат плавно двигаться вниз, следуя за динамикой ключевой ставки ЦБ, показал проведенный РИА Новости опрос.
РИА Новостивчера в 00:24
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FinNews.ru21 августа в 06:06