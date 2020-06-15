Экономика
Urbc.RuРоссийские банки могут сделать платными выпуск и обслуживание карт
Российские финансово-кредитные организации могут сделать платными выпуск и обслуживание банковских карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация банков России направила в правительство РФ.
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°вчера в 10:13
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Общество
Судьба «Северного потока-2» снова стала зависеть от Дании
Судьба российского экспортного газопровода «Северный поток-2» снова стала зависеть от властей Дании, которая дольше остальных не давала разрешение на его строительство, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:51
Общество
Транспортные и школьные карты выведут из-под запрета на пополнение наличными
ЦБ и Росфинмониторинг поддержали предложение банков вывести транспортные и школьные карты из-под запрета на пополнение наличными, который должен вступить в силу с начала августа для всех анонимных электронных кошельков.
Mockva.ru 18:00
Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 09:46
Политика
Путин проведет прямую линию после 1 июля
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.
РИА Новости 05:43
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Кино
Тарантино обвинили в смаковании расовых эпитетов
На фоне продолжающейся в США полемики о проблеме расизма под огонь критики попало и творчество Тарантино, который в прошлом уже не раз подвергался давлению за излишне свободное применение «расовых эпитетов» в своих картинах.
ИА Красная Весна 10:32
Общество
Михаил Хазин: «Будет хуже, чем в 90-е»
На вопрос, почему не довели до россиян деньги по примеру США и Европы, Михаил Хазин ответил, что отчасти виноваты глобалисты, которые доминировали в мире с начала 90-х до 2008 года.
Deita.ru 06:37
Авто
В РФ появилась новая схема обмана при продаже автомобилей
Тарантас Ньюс 06:28
Космос
Зонд New Horizons совершил первый межзвездный эксперимент
Зонд New Horizons преодолел огромное расстояние и успешно выполнил первый межзвездный эксперимент "Параллакс".
РЕН ТВ вчера в 11:32
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
"КамАЗ" готовится выпустить первый электрогрузовик-мусоровоз "Чистогор".
Новые автомобили 11:20
Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Счёт в матче после передачи испанского защитника «Барселоны» Фирпо Хуниора открыл форвард Анссумане Фати.
ГЛАС.RU 18:00
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Здоровье
Медики иркутской больницы РЖД больше месяца помогали лечить больных коронавирусом в Москве
Медицинские работники клинической больницы РЖД в Иркутске вернулись после командировки в Москву, где они помогали коллегам с лечением больных коронавирусом, сообщили ИА «ИрСити» 16 июня в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.
ИрСити 21:00
Энергетика
Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польский газовый оператор PGNiG сообщил, что ожидает выплат российским поставщиком полутора миллиардов долларов компенсаций до 1 июля текущего года.
Городовой 12:43
Гаджеты
HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона
HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения.
Astera 09:50
Игры
Новый трейлер The Outlast Trials
После масштабной конференции PC Gaming Show в интернете появился новый трейлер игры The Outlast Trials, в котором демонстрировались сумасшедшие врачи и эксперименты на людях.
Evo-rus.com 14 июня в 11:41
Общество
Власти Крыма отменили парад Победы в Симферополе
"Принято важное решение о том, что 24 июня парад Победы состоится только в городе-герое Керчи", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте", - передает "Интерфакс-Юг".
Вестник Кавказа 05:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Армия и оружие
ВС Турции начали новую операцию против курдов в Ираке
Вооруженные силы Турции начали новую операцию "Коготь тигра" против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин.
Газета.Ru 20:53
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Политика
Трамп заявил о сокращении числа американских военных в Германии
Президент США Дональд Трамп объявил о решении сократить численность американских военных на территории Германии.
Национальная служба новостей вчера в 17:30
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Происшествия
На Украине националист порвал в суде постановление об аресте
11 часов шло заседание; суд постановил – домашний арест, но Стерненко сам себе закон, он просто порвал постановление.
Вести.Ru 18:40
Общество
Еще 48 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:02