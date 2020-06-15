Экономика

Urbc.RuUrbc.RuРоссийские банки могут сделать платными выпуск и обслуживание карт

Российские финансово-кредитные организации могут сделать платными выпуск и обслуживание банковских карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация банков России направила в правительство РФ.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
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