Экономика
Urbc.RuРоссийские банки могут сделать платными выпуск и обслуживание карт
Российские финансово-кредитные организации могут сделать платными выпуск и обслуживание банковских карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация банков России направила в правительство РФ.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Эксперт прокомментировал идею сделать платными выпуск и обслуживание карт
RT на русском15 июня в 11:38
Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
Телеканал 360°15 июня в 10:13
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Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
«Известия»: правила проверки результатов ЕГЭ ужесточат
С нынешнего года в России будет ужесточен анализ результатов Единого государственного экзамена.
Газета.Ru 00:30
Общество
Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях
Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда.
Известия 00:24
Происшествия
Следователи предъявили окончательное обвинение «тулунскому маньяку»
52-летнему мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений пунктов «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», частей 2 и 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование», частей 2 и 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
ИркСиб 01:16
Происшествия
Троих сотрудников Росгвардии судят за избиение на Сахалине
Заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Сахалинской области Александр Архипов рассказал журналистам о троих сотрудниках Росгвардии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, то есть превышение должностных полномочий лицом с применением физического насилия.
Сахалин.Инфо 01:04
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости вчера в 09:47
Происшествия
Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка
Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Интерфакс 15 июня в 22:57
Здоровье
Кировчане в группе риска смогут бесплатно сдать тест на коронавирус
При наличии респираторных симптомов мазок для анализа на коронавирус бесплатно берут у: - беременных женщин; - пожилых людей старше 65 лет; - кировчан от 25 до 65 лет, имеющие хронические заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
КП - Киров вчера в 08:15
Происшествия
В Новосибирской области выявили 107 случаев коронавируса за сутки
«По данным оперативного штаба, на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:29
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Общество
МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем
Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Армия и оружие
Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии
Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro вчера в 22:31
Общество
СК возбудил уголовное дело против Навального о клевете
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Gazeta.SPb 15 июня в 17:51
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках откровенной сцены в «Анне Николаевне»
Народные новости вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова вместе с братом устроили закрытую вечеринку в Москве
Елизавета Пескова вместе с братом устроили закрытую вечеринку в Москве Фото с вечеринки Лизы Песковой появились в аккаунте Алеси Кафельниковой.
Экспресс газета 01:21
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия 15 июня в 17:15
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В одной из больниц Краснодара после двухнедельной комы скончалась лжехирург Алена Верди, заслужившая известность, когда на нее завели уголовное дело из-за изуродованных пациенток.
Газета.Ru 15 июня в 09:11
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 15 июня в 13:33
Наука
В США открыли эффективный способ вернуть молодость
Evo-rus.com вчера в 09:44