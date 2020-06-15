Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Российские финансово-кредитные организации могут сделать платными выпуск и обслуживание банковских карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо, которое Ассоциация банков России направила в правительство РФ.

Российские банки могут сделать платными выпуск и обслуживание карт

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