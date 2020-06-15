Экономика
FerraРоссийские банки могут сделать выпуск новых банковских карт платным
Российское издание Известия опубликовало материал, в котором говорится о том, что отечественные банки могут сделать выпуск новых банковских карт платным. По крайней мере именно это следует из письма, направленного ассоциацией банков России в правительство страны.
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Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
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