Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Ассоциация банков России предупреждает, что многие отечественные кредитные организации будут вынуждены ввести плату за выпуск и обслуживание пластиковых карт. Об этом сообщают деловые СМИ, сославшись на письмо, которое ассоциация направила недавно в российское правительство.

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