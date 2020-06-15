Экономика

Banki-vrn.ruBanki-vrn.ruРоссийские банки грозятся ввести плату за выпуск пластиковых карт

Ассоциация банков России предупреждает, что многие отечественные кредитные организации будут вынуждены ввести плату за выпуск и обслуживание пластиковых карт. Об этом сообщают деловые СМИ, сославшись на письмо, которое ассоциация направила недавно в российское правительство.
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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Известиявчера в 04:53
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

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Газета.Ru 00:15
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Фонд Black Lives Matter Foundation собрал 4 млн долларов на фоне протестов. Он не связан с борьбой против расизма

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Березин рассказал, что они настолько близки с Корчевниковым, что телеведущий был даже на его свадьбе с актрисой Анной Сесиль Свердловой.
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В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

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В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
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В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

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