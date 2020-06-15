Экономика

Газета.RuГазета.Ru«Известия»: выпуск банковских карт в РФ могут сделать платным

Банки в России могут начать брать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск карт. Помимо этого, они могут сделать платными использование платежных приложений и колл-центра, а также сократить или вообще убрать программы лояльности, пишет газета "Известия".
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с чего всё началось

Любой кэшбэк за ваши деньги: выпуск карт в России может стать платным

Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.
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