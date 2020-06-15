Экономика
СаминвесторВыпуск банковских карт может стать платным
Сегодня, 15 июня 2020 года, стало известно, что российские банки могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платёжного приложения и колл-центра, если Центробанк РФ сохранит ограничения по эквайринговым комиссиям для онлайн-ритейла и медицинских учреждений.
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с чего всё началось
Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.Известия14 июня в 17:01
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Выпуск карт и приложения банков станут платными? Разбираемся, на что повлияет решение ЦБ по комиссиям
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В США впервые одобрили видеоигру в качестве лекарства
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РБК 11:15
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Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
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РИАМО вчера в 10:30
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МордовМедиа 11:23
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Кузяевым интересуются три европейских клуба
Как сообщает L’Equipe, российским футболистом интересуется «Марсель», а именно главный тренер французского клуба Андре Виллаш-Боаш, который ранее работал наставником «Зенита».
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Три футболиста «Спартака» пересекли российскую границу на велосипедах.
Казанские ведомости 10:38
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Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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В Париже на протестах медиков начались беспорядки
В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
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"Для эмигрантов с пожилыми родителями, которые живут в другой стране, или с маленькими детьми в школах-интернатах за границей – перспектива 8 или 12-часового полета сомнительна – пандемия коронавируса стала поводом для переосмысления своих долгосрочных планов", - отметила директор департамента жилой недвижимости Knight Frank в Азиатско-Тихоокеанском регионе Виктория Гарретт.
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36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
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Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
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Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
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Что же касается самых востребованных артистов, то, по словам промоутера, если судить по телефонным звонкам, чаще всего россияне хотят видеть звезд 90-х годов и исполнителей патриотичных песен.
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Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%
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В Нижегородской области выявили 14 204 носителя коронавируса
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На границе с Китаем погибли трое военных Индии
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Россияне получат двойную зарплату за работу 1 июля
Трудящиеся россияне получат заработную плату в двойном размере за работу в день всероссийского голосования по поправкам к Конституции, сообщили в Роструде.
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Путешествия
Названа примерная дата начала турсезона в Калининградской области
Туристический сезон в Калининградской области ориентировочно начнется 22–26 июня.
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Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
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