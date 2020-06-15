Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и колл-центра.

с чего всё началось

Сегодня, 15 июня 2020 года, стало известно, что российские банки могут начать взимать плату за выпуск карт, использование платёжного приложения и колл-центра, если Центробанк РФ сохранит ограничения по эквайринговым комиссиям для онлайн-ритейла и медицинских учреждений.

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