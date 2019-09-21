Финансы
РБКРоссийские банки на треть сократили запасы валюты
Скорее всего, валюта, выведенная со счетов банков-нерезидентов, конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление рубля в августе, предполагает Порывай, указывая, что в этот период оттока клиентских валютных средств из банков не наблюдалось.
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Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:19
Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета 19 сентября в 06:41
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Футбол
Мамаев может продолжить карьеру в «Динамо»
Вести.Ru вчера в 18:38
Футбол
Эксперты верят в победу «Интера» в «Миланском дерби»
Ну что, четвертый тур Серии А дарит нам незабываемое «Миланское дерби». Естественно, что данный поединок является центральным матчем тура.
ODDS.ru вчера в 00:34
Происшествия
В Азовском море пропал катер с тремя людьми
Катер с тремя людьми пропал в Азовском море. Организованы поисковые работы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ТАСС 00:44
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Трамп счел действия США на Украине бессмысленными
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Политика
РФ допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допустило расторжение договора об управлении железнодорожной сетью Армении раньше срока.
РЕН ТВ вчера в 14:49
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport вчера в 07:22
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус 18 сентября в 04:37
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку новых военных США на Ближний Восток
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток.
Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия
Пожар в ТЦ во Владивостоке локализовали
Во Владивостоке локализовали пожар в торговом центре «Максим». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
RT на русском вчера в 20:10
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
REGNUM вчера в 18:29
Происшествия
Якутскому шаману избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Якутскому шаману Александру Габышеву, который "шел изгонять Путина", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Газета.Ru 00:56
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Экономика
Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова
Известия 19 сентября в 03:32
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Гаджеты
Опубликовано видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона с Android
Несколько месяцев назад сообщалось о первом фото неизвестного кнопочного телефона под управлением ОС Android.
Игромания.ру вчера в 10:57
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Авто
Появились снимки обновлённой BMW 5 Series G30
Производство BMW 5 серии в кузове G30 активно ведётся ещё с 2017 года.
CarsWeek.ru вчера в 13:38
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru вчера в 06:02
Футбол
Фарфан встретился с Ракитичем и подарил ему футболку «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич обменялись футболками.
Спорт-Экспресс вчера в 15:00
Политика
Чубайс оценил влияние московских протестов на утечку кадров
Журналисты попросили Чубайса оценить влияние митингов на утечку кадров из России.
Lenta.ru вчера в 17:55