Финансы

РБКРБКРоссийские банки на треть сократили запасы валюты

След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Российские банки сократили запасы валюты

Капитал страны04:35

Российские банки в августе на треть сократили запасы валюты

Коммерсантъ04:58

Российские банки в течение месяца сократили валютные резервы почти на треть

Ореанда-Новости04:47

Объем иностранной валюты в банках России сократился на треть

Красная весна05:27

Российские банки стали сокращать запасы иностранной валюты

ГЛАС.RU03:59

В России на треть сократились валютные резервы

ФедералПресс03:44

Российские банки на треть сократили запасы валюты

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 05:55, Вашингтон
Футбол

В сети появилось фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон

Испанские СМИ опубликовали фото домашней формы каталонского футбольного клуба «Барселона» на сезон-2020/21.
RT на русском 05:26
Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Происшествия

Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

BFM.ru вчера в 06:07
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Шоу-бизнес

46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа

Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы

Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Шоу-бизнес

Илья Резник назвал секрет востребованности Аллы Пугачевой

Классические композиции остаются и по сей день актуальными во многом благодаря огромному таланту Пугачевой, отметил поэт.
OAnews 04:30
Музыка

На Сахалине стартовал фестиваль «Спасская башня»

Культуромания 02:05
Шоу-бизнес

Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

Вечерний курьер 01:47
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Культура

Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского

Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Политика

Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Кино

Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

News.ru вчера в 16:31
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика

Трамп счел бессмысленной поддержку Украины

По словам собеседника издания, неоднократно обсуждавшего с Трампом украинский вопрос, американский лидер считает, что то, что США «делают на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию».
BFM.ru 03:53
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Общество

В российском детском саду торжественно открыли окна

Lenta.ru 05:49
Единоборства

Ковалёв пожелал Усику удачи в дебютном бою в супертяжёлом весе

Российский боксёр Сергей Ковалёв пожелал удачи Александру Усику в предстоящем поединке с Тайроном Спонгом.
Чемпионат 04:58
Армия и оружие

Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем

Иран проведет военно-морские учения в Оманском заливе не только с Россией, но и Китаем, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
РИА Новости 05:20
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Технологии

Google создал самый мощный компьютер в мире

Как сообщается, научные сотрудники компании создали процессор, осуществивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному в мире компьютеру "Саммиту" понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.
Газета.Ru 05:42
Авто

Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Наука

На Марсе нашли таинственные магнитные импульсы

Магнитометр InSight, размещенный на поверхности Марса, показал, что магнитное поле вблизи робота было примерно в 20 раз сильнее, чем было предполагали ученые.
Хайтек 03:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное