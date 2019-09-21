Финансы
РБКРоссийские банки на треть сократили запасы валюты
След нерезидентов Российские банки были вынуждены сокращать свои валютные запасы из-за поведения нерезидентов, считает начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
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Футбол
В сети появилось фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон
Испанские СМИ опубликовали фото домашней формы каталонского футбольного клуба «Барселона» на сезон-2020/21.
RT на русском 05:26
Политика
Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
РБК 04:23
Происшествия
Павла Устинова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде
BFM.ru вчера в 06:07
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Шоу-бизнес
46-летняя беременная Мария Миронова рассекретила своего мужа
Три недели назад 46-летняя Мария Миронова рассекретила свою беременность. Актриса опубликовала фото и видео с отдыха.
Вокруг ТВ вчера в 05:47
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации.
Lenta.ru 04:24
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Шоу-бизнес
Илья Резник назвал секрет востребованности Аллы Пугачевой
Классические композиции остаются и по сей день актуальными во многом благодаря огромному таланту Пугачевой, отметил поэт.
OAnews 04:30
Музыка
На Сахалине стартовал фестиваль «Спасская башня»
Культуромания 02:05
Шоу-бизнес
Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»
Вечерний курьер 01:47
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Культура
Савик Шустер заявил, что подает в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства.
РИА Новости 04:49
Политика
Скабеева ответила украинской журналистке на слова о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую после слов о проплывающем "трупе" России.
РИА Новости 02:05
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Трамп счел бессмысленной поддержку Украины
По словам собеседника издания, неоднократно обсуждавшего с Трампом украинский вопрос, американский лидер считает, что то, что США «делают на Украине, бессмысленно и только раздражает Россию».
BFM.ru 03:53
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Единоборства
Ковалёв пожелал Усику удачи в дебютном бою в супертяжёлом весе
Российский боксёр Сергей Ковалёв пожелал удачи Александру Усику в предстоящем поединке с Тайроном Спонгом.
Чемпионат 04:58
Армия и оружие
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Иран проведет военно-морские учения в Оманском заливе не только с Россией, но и Китаем, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
РИА Новости 05:20
Происшествия
Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде
Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Технологии
Google создал самый мощный компьютер в мире
Как сообщается, научные сотрудники компании создали процессор, осуществивший за 3 минуты и 20 секунд расчет, на который самому мощному в мире компьютеру "Саммиту" понадобилось бы порядка 10 тысяч лет.
Газета.Ru 05:42
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Наука
На Марсе нашли таинственные магнитные импульсы
Магнитометр InSight, размещенный на поверхности Марса, показал, что магнитное поле вблизи робота было примерно в 20 раз сильнее, чем было предполагали ученые.
Хайтек 03:30